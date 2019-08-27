"Хизбалла": оба израильских БПЛА в Дахии несли взрывные устройства

Ливанская шиитская "Партия Аллаха" ("Хизбалла") опубликовала новое заявление по поводу разбившихся 25 августа рядом с медиа-центром этой организации в Дахии (южный пригород Бейрута) беспилотных летательных аппаратов.

Согласно этому заявлению, цитируемому российским государственным агентством РИА Новости, оба БПЛА несли взрывчатку и предназначались для выполнения боевой задачи, а не разведки. "Хизбалла" продолжает настаивать на том, что это были израильские беспилотники, не давая более точной информации об их типе.

"После проведения специалистами работ по анализу первого беспилотника, который упал в южном пригороде, стало известно, что в нем было установлено изолированное взрывное устройство типа С4 и весом 5,5 килограммов", – сказано в заявлении "Хизбаллы", отмечается, что взрывное устройство представляло собой "профессионально изготовленную герметичную упаковку".

"На основании полученных новых данных мы заявляем, что целью первого беспилотника не была разведка, стояла боевая задача с подрывом, точно так же, как произошло со вторым аппаратом... Мы подтверждаем, что южный пригород в субботу ночью подвергся атаке заминированных беспилотников", – заявляет "Хизбалла".

Ранее "Хизбалла" утверждала, что один из беспилотников был разведывательным и упал (не был сбит) на крышу медиа-центра в Дахии. После чего взорвался второй БПЛА, видимо, направленный для уничтожения первого.

Отметим, что описанные события происходили примерно в 2 км от побережье Средиземного моря, в 60 км от границы Израиля. Один из беспилотников был большого размера и имел, судя по опубликованным фотографиям, трехлопастной или четырехлопастной винт. Второй беспилотник был квадрокоптером с дальностью не более 10 км. По опубликованным снимкам однозначно определить их тип сложно, эксперты во мнениях расходятся.

Для израильских ударных БПЛА нетипична боевая нагрузка, подходящая под описание "изолированное взрывное устройство типа С4 и весом 5,5 килограммов".

Представитель "Хизбаллы" Мухаммад Афиф утром 25 августа в интервью Ливанскому национальному агентству заявлял: боевики "Хизбаллы" не сбивали и не взрывали израильские БПЛА. По его словам, первый израильский БПЛА упал на крышу медиа-центра "Партии Аллаха", после чего израильтяне направили второй беспилотник на поиск упавшего. Через 45 минут после аварии первого БПЛА второй беспилотник, который нес боезаряд, взорвался, что причинило значительный ущерб зданию медиа-центра "Хизбаллы". В результате взрыва три человека получили легкие ранения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует данную информацию.

Военный аналитик сайта Ynet Рон Бен Ишай, просмотрев фотографии из Бейрута, пришел к выводу, что на крышу медиа-центра "Хизбаллы" в районе Дахия упал беспилотник, произведенный в Иране. В публикации сказано, что подобные БПЛА используют йеменские хуситы для атак против саудовцев. Но тип БПЛА в статье не указан.

Военный корреспондент 13-го телеканала Ор Геллер заявил, что, по его оценке, в пригороде Бейрута упали два иранских БПЛА.

В течение последнего года хуситы, атакуя аэропорты в Абхе и Джизане, на юго-западе Саудовской Аравии, обычно задействуют беспилотные самолеты "Касиф-2К", являющиеся сравнительно новой версией летающего боеприпаса Ababil-T производства Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA). Особенность данного БПЛА-"камикадзе" в том, что он взрывается не при поражении наземной цели, а на высоте нескольких десятков метров, поражая осколками значительную территорию.

По мнению экспертов редакции NEWSru.co.il, по фотографиям, опубликованным ливанцами в социальных сетях, сложно однозначно определить тип БПЛА, разбившихся или взорвавшихся минувшей ночью в пригороде Бейрута. Но на "Касиф-2К" ни один из них не похож.

المقاومة اللبنانية (#حزب_الله) تسقط طائرتين بدون طيار تابعتين للكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية..

سماء لبنان واليمن يلم تعودا للنزهة pic.twitter.com/RLvHOPQsIQ — ابراهيم السراجي (@E_alseraji) August 25, 2019





