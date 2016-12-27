Продолжаются бои в сирийском городе Аль-Баб, турки просят США о воздушной поддержке

В минувший понедельник, 26 декабря, в сирийском городе Аль-Баб, расположенном примерно в 20 км к югу от границы с Турцией, были уничтожены 13 боевиков "Исламского государства", передает агентство KUNA со ссылкой на турецких военных.

Сообщается также, что бойцы "Свободной сирийской армии", действующие совместно с турецкими военными в рамках операции "Щит Евфрата", атаковали за последние сутки 158 объектов ИГ, в том числе командные пункты.

В то же время сайт саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что Анкара обратилась к возглавляемой США международной коалиции с просьбой об оказании военной помощи с воздуха для подавления сопротивления со стороны ИГ в районе города Аль-Баб.