Премьер-министр Ирака заявил, что для победы над ИГ требуется еще три месяца

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в эфире телеканала Al Sumaria заявил, что для полной победы над "Исламским государством" требуется еще три месяца.

"По всем имеющимся данным, Ираку потребуется три месяца, чтобы разгромить ИГ", - заявил он.

В настоящее время армия Ирака проводит операцию по освобождению Мосула. 17 декабря иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что в Мосуле иракскими силами безопасности был задержан один из заместителей лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

В сообщении отмечалось, что операция по задержанию высокопоставленного боевика "Исламского государства" проводилась в восточном Мосуле после получения данных от разведки. Вместе с ним были задержаны еще 15 боевиков террористической организации. К его задержанию, а также еще 15 боевиков, привели разведданные.

Вместе с тем Силы народной мобилизации "Хашд шааби" продолжают операцию по освобождению Мосула на северных и западных подступах к городу. Бойцы "Хашд шааби" сообщили, что в боях были ликвидированы не менее 30 иностранных наемников "Исламского государства", а также были уничтожены семь единиц бронетехники.