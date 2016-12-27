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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 декабря

время публикации: 06:59 | последнее обновление: 06:59 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 декабря

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 27 декабря 2016 года. Информация обновляется по мере поступления.

00:00. В арабской деревне Бурин, расположенной в Самарии, недалеко от Шхема, произошли беспорядки. Молодые палестинские арабы забрасывали камнями и петардами военнослужащих ЦАХАЛа. Солдаты были вынуждены применить спецсредства для разгона демонстраций. В результате инцидента никто из израильских военных не пострадал.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны семеро палестинских арабов, которые разыскивались по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 26 декабря







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Вторник, 27 декабря 2016 г.
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