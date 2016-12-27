27 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Tasnim: в Мосуле арестован один из заместителей аль-Багдади

время публикации: 15:55 | последнее обновление: 15:55 блог версия для печати

Иранское новостное агентство Tasnim сообщило, что в Мосуле иракскими силами безопасности был задержан один из заместителей лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

В сообщении отмечалось, что операция по задержанию высокопоставленного боевика "Исламского государства" проводилась в восточном Мосуле после получения данных от разведки. Вместе с ним были задержаны еще 15 боевиков террористической организации. К его задержанию, а также еще 15 боевиков, привели разведданные.

Вместе с тем Силы народной мобилизации "Хашд шааби" продолжают операцию по освобождению Мосула на северных и западных подступах к городу. Бойцы "Хашд шааби" сообщили, что в боях были ликвидированы не менее 30 иностранных наемников "Исламского государства", а также были уничтожены семь единиц бронетехники.

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