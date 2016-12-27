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Ближний Восток

Турецкий суд запретил СМИ освещать расследование убийства посла России

время публикации: 06:17 | последнее обновление: 06:17 блог версия для печати фото
Турецкий суд запретил СМИ освещать расследование убийства посла России

Суд Анкары запретил средствам массовой информации освещать расследование убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anatolia.

Это судебное решение было принято вечером в понедельник, 26 декабря, в ответ на запрос прокуратуры Анкары. Под запрет, в частности, попадает распространение видеозаписей с места преступления, а также сведений о подозреваемых, предположительно связанных с убийцей. Запрет остается в силе до завершения расследования.

62-летний посол России Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время церемонию открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Центре современного искусства в Анкаре. Его убил 22-летний выпускник полицейской академии Мевлют Мерт Алтынташ, два с половиной года проработавший в турецкой полиции и уволенный из рядов правоохранительных органов после попытки государственного переворота летом этого года. Алтынташ, одетый в строгий костюм, вечером 19 декабря использовал свой старый пропуск сотрудника полиции и сумел пройти с оружием на церемонию открытия выставки. Он стоял за спиной посла, изображая охранника, потом достал пистолет и успел произвести девять выстрелов, прокричал "Аллах Акбар" и произнес короткую речь о том, что его действия являются местью России за участие российской армии в операции против суннитов в Сирии, в частности в Алеппо. Убийца позволил другим людям покинуть помещение, он не пытался захватить заложников. Вскоре после этого Алтынташ был застрелен полицейскими. В результате стрельбы, помимо посла Андрея Карлова, пострадали еще три человека.

Власти Турции заявили, что Алтынташ был активистом "террористической группировки Фетхуллы" (движения лидера исламской оппозиции Фетхуллы Гюлена). Позже ответственность за убийство российского посла взяла на себя сирийская группировка "Джаиш аль-Фатх".

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