Источник: в Сирии убиты трое иранских офицеров, опубликована "карта целей"

Вечером в среду, 26 декабря, со ссылкой на источник в сирийской оппозиции, который в прошлом был высокопоставленным офицером армии Сирии, была распространена информация о том, что в результате израильского авиаудара по исследовательскому центру в Джумрайе, где ранее разрабатывали биологическое и химическое оружие, были убиты 17 офицеров и солдат, в том числе трое высокопоставленных иранских офицеров.

На этом фоне в социальных сетях распространились слухи о том, что погиб командир подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Этот слух усилился после того, как многие отметили отсутствие Сулеймани на похоронах Махмуда Хашеми Шахруди, считавшегося преемником аятоллы Хаменеи.

Но сирийские источники заявляют, что в Джумрайе были убиты иранский бригадный генерал и два полковника.

В Тегеране не подтверждают сообщения о гибели в Сирии иранских офицеров.

Сайт Nziv публикует уточненные данные о том, какие цели были атакованы в окрестностях Дамаска вечером 25 декабря. Публикация проиллюстрирована картами, на которых указаны цели, по которым были нанесены удары. Авторы публикации ссылаются на тот же высокопоставленный сирийский источник, бывшего офицера армии Асада.

Этот источник назвал следующие цели, атакованные израильскими ВВС вечером 25 декабря 2018 года:

1) Сабура (к западу от Дамаска) – уничтожен склад ракет "Фаджар-5" иранского производства (дальность до 75 км), располагавшийся рядом с шоссе Бейрут-Дамаск, который охраняли солдаты 4-й дивизии под командованием генерал-майора Маэра Асада; данные ракеты предназначались для "Хизбаллы";

2) склад химического оружия, располагавшийся неподалеку от штаба 4-й дивизии;

3) Дарайя (к юго-западу от Дамаска) – уничтожен склад вооружений для "Хизбаллы", располагавшийся неподалеку от государственной больницы;

4) Хан аш-Шейх (к юго-западу от Дамаска и от Дарайи) – нанесен удар по позициям 137-го артиллерийского дивизиона (7-я дивизия), основной удар по позициям 115-го батальона, ракеты которого были нацелены на Израиль;

5) Ферма к юго-востоку от позиций 137-го дивизиона, принадлежавшая "генеральному командованию Народного фронта освобождения Палестины" Ахмада Джибриля, на которой иранцами был построен оружейный склад;

6) Аль-Димас (северо-западнее Дамаска, около границы с Ливаном) – учебный центр и база иранских сил и "Хизбаллы";

7) Катана (к югу от Аль-Димаса, недалеко от границы с Ливаном) – штаб 10-й сирийской дивизии;

8) Джумрайя (к западу от Дамаска) – военный исследовательский центр, где ранее разрабатывали биологическое и химическое оружие;

9) международный аэропорт Дамаска – уничтожены партия оружия, только что доставленного из Ирана, и склад вооружений;

10) Аль-Таль (к северу от Дамаска) – атакован военный завод.

Ранее сообщалось также об ударах по штабу 68-й сирийской бригады.

В публикациях израильских СМИ отмечалось, что удар удар был нанесен через несколько часов после того, как в международном аэропорту Дамаска (в 19:45) совершил посадку самолет Boeing 747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qeshm, который, вероятно, доставил в Сирию военное оборудование или вооружения. Ранее неоднократно сообщалось, что гражданские самолеты этой иранской авиакомпании осуществляют перевозки военных грузов.

Сообщалось также, что целью атаки могла быть делегация "Хизбаллы", прибывшая в Дамаск из Бейрута примерно в 16:00, чтобы сесть на иранский самолет и отправиться в Тегеран на похороны умершего 24 декабря иранского высокопоставленного чиновника Хашеми Шахруди. Сирийская оппозиция утверждала, что некоторые члены этой делегации были ранены. Ассоциированный с "Хизбаллой" ливанский телеканал "Аль-Маядин" опровергал эти сообщения.

Официальный Дамаск возложил на Израиль ответственность за удары по целям в окрестностях Дамаска вечером 25 декабря. При этом командование армии Сирии заявляло, что большинство израильских ракет было сбито, утверждая, что вследствие этой атаки лишь трое сирийских солдат были ранены.

Москва осудила действия Израиля. Министерство обороны РФ заявило, что израильская атака поставила под угрозу некие два гражданских авиарейса в Дамаске и Бейруте. По данным сайта FlightStats, вечером 25 декабря в международном аэропорту Дамаска совершили посадку два гражданских самолета: W5 142 Mahan Air (из Тегерана) – в 21:00, 6Q 542 Cham Wings Airlines (из Басры) – в 22:45. В тот же вечер, с 21:00 до 22:05, в международном аэропорту в Бейруте совершили посадки восемь гражданских самолетов, прибывших из ОАЭ, Катара, Египта, Нигерии, Великобритании, Кипра. Судя по имеющейся информации, удары по целям в окрестностях Дамаска были нанесены между 21:30 и 22:00. О каких двух пассажирских самолетах заявляет минобороны РФ, неясно.

В ночь на четверг, 27 декабря, агентство Associates Press сообщило со ссылкой на официальный источник в израильских силовых структурах, что ЦАХАЛ действительно вечером 25 декабря нанес серию ракетных ударов по целям в Сирии. Согласно указанному источнику, целями атак было пресечение поставок оружия "Хизбалле". С этой целью удары были нанесены по нескольким складам в трех пунктах, где действовали иранские силы. Кроме того, были атакованы батареи сирийских ПВО, пытавшиеся противодействовать израильским ВВС.

Тот же источник отметил, что Россия не выполнила своих обязательств: иранские силы продолжают активно действовать в Сирии на удалении менее 80 км от израильской границы.

Израиль официально не брал на себя ответственность за удар по целям в Сирии вечером 25 декабря 2018 года. Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время торжественной церемонии присвоения офицерских званий очередным выпускникам курсов военных летчиков 26 декабря дал понять, что ЦАХАЛ действовал и продолжает в настоящее время действовать в Сирии, чтобы не допустить поставок вооружений "Хизбалле" и пресекать действия иранских военных в этой стране.





