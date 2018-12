Трамп: "Мы даем Израилю $4,5 млрд в год, они умеют себя защищать"

В ходе поездки в Ирак, не анонсированной Белым домом, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу ситуации в Сирии и отношений с Израилем.

Во время беседы с журналистами Трампа попросили прокомментировать заявления о том, что вывод американского военного контингента из Сирии может поставить под угрозу ближайшего союзника США – Израиль.

"Я это вижу иначе. Я беседовал с Биби. Я сказал Биби. И, вы знаете, мы даем Израилю 4,5 миллиарда долларов в год. И они умеют очень хорошо себя защищать, в чем можно убедиться", – заявил Трамп.

Далее американский президент заверил, что США будут и в дальнейшем поддерживать Израиль. При этом он намекнул, что, на самом деле, Израиль получает от Соединенных Штатов намного больше, чем 4,5 миллиарда долларов в год.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1