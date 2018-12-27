Трамп: "Мы даем Израилю $4,5 млрд в год, они умеют себя защищать"

В ходе поездки в Ирак, не анонсированной Белым домом, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу ситуации в Сирии и отношений с Израилем.

Во время беседы с журналистами Трампа попросили прокомментировать заявления о том, что вывод американского военного контингента из Сирии может поставить под угрозу ближайшего союзника США – Израиль.

"Я это вижу иначе. Я беседовал с Биби. Я сказал Биби. И, вы знаете, мы даем Израилю 4,5 миллиарда долларов в год. И они умеют очень хорошо себя защищать, в чем можно убедиться", – заявил Трамп.

Далее американский президент заверил, что США будут и в дальнейшем поддерживать Израиль. При этом он намекнул, что, на самом деле, Израиль получает от Соединенных Штатов намного больше, чем 4,5 миллиарда долларов в год.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018

Израильские СМИ отмечают, что заявление Трампа было неточным. В настоящее время США выделяют Израилю 3,8 миллиардов долларов в год в рамках пакета военной помощи.

2 октября 2018 года в США вступил в силу закон, гарантирующий предоставление Израилю оборонной помощи на общую сумму 38 миллиардов долларов в течение 10 лет. Этот закон был утвержден Конгрессом 13 сентября, а Сенатом – в начале августа. Позже закон был подписан президентом США Дональдом Трампом.

Текст закона повторяет содержание 10-летнего договора о предоставлении Израилю оборонной помощи, подписанного еще в 2016 году при Бараке Обаме. Целью его инициаторов было защитить договор от бюджетных конфликтов в будущем вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

В результате акт Иланы Рос-Лейтинен отделяет механизм американской помощи Израилю от ежегодного государственного бюджета. Кроме того, он уполномочивает президента создавать резерв вооружений на сумму в 1 миллиард долларов, использовать "умные" боеприпасы против ливанской террористической организации "Хизбалла" и создать совместную с Израилем программу по борьбе с БПЛА.

По соглашению о военной помощи, подписанному 14 сентября 2016 года, США предоставят Израилю 38 миллиардов долларов на 10 лет с 2019 по 2028 годы. При этом Израиль отказывается от обращений в Конгресс США за дополнительной помощью, и сокращает долю помощи, конвертируемую в шекели.

Ранее Израиль получал 3,1 миллиарда долларов в год, из которых 26% конвертировались в шекели. Кроме того, через Конгресс Израиль получал финансирование оборонных программ на сумму в 600 миллионов долларов в год в среднем.





