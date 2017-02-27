Израильские ВВС нанесли ответные удары по целям в секторе Газы

После полудня в понедельник, 27 февраля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по целям в секторе Газы, ответив таким образом на ночной ракетный обстрел израильской территории.

Палестинское агентство Maan передает, что, в частности, был атакован объект боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) к западу от лагеря беженцев Нусейрат (центральная часть сектора Газы).

"Палестинский информационный центр", принадлежащий террористической организации ХАМАС, сообщает, что по посту боевиков около Нусейрата израильский самолет выпустил не менее трех ракет.

ПИЦ сообщает также, что израильский беспилотный самолет выпустил ракету по цели к востоку от Рафаха, на юге сектора. Были атакованы еще две цели в этом районе.

Кроме того, были нанесены удары по целям в районе Бейт-Лахии, на севере сектора.

По предварительным данным, в результате ударов по Газе пострадали не менее трех человек. Идет ли речь о боевиках или мирных гражданах, неизвестно. Информация о пострадавших уточняется.

Израильский сайт 0404 передает, что, в общей сложности, были атакованы 10 объектов, принадлежавших боевикам ХАМАС.

Как сообщалось ранее, около 4 утра территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы. Ракета разорвалась на открытой местности в районе Шаар а-Негев, не причинив существенного ущерба, никто не пострадал. Система "Цева адом" не сработала.

В течение девяти часов после обстрела ЦАХАЛ не реагировал на действия боевиков в Газе (во время аналогичных инцидентов в течение последних месяцев израильские военные незамедлительно наносили ответные удары по целям в секторе).

Предыдущий ракетный обстрел из Газы был осуществлен 6 февраля. Кроме того, в течение последнего месяца были предприняты попытки ракетных обстрелов Эйлата и района Эшколь с территории Синайского полуострова.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





