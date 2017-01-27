27 января 2017 г.
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Ближний Восток

Иранский аятолла дал Трампу совет: "Не ошибитесь при определении террористов"

время публикации: 12:58 | последнее обновление: 13:02 блог версия для печати фото
Иранский аятолла дал Трампу совет: "Не ошибитесь при определении террористов"

Аятолла Али Мовахеди Кермани во время пятничной проповеди в Тегеране дал несколько советов президенту США Дональду Трампу по поводу того, как следует восстанавливать былое величие страны.

Али Мовахеди Кермани отметил, что в Белый Дом пришла администрация, обещавшая служить своему народу и восстановить величие США, желающая помочь простым американцам избавиться от нищеты и других социальных проблем, а также не желающая вмешиваться в дела других стран и намеренная бороться с терроризмом.

При этом аятолла подчеркнул, что Трамп не должен ошибиться при определении терроризма, передает "Фарс". Богослов сказал, что люди, погибшие при защите своей страны, не могут считаться террористами. По его словам, предыдущие американские правительства неправильно вели борьбу с терроризмом, что подорвало доверие к США и привело к истощению государственных средств.

Кермани отметил, что Трамп "унаследовал бедную страну", и не должен повторять ошибки предшественников, увлекаясь ложными идеями и ведя несправедливые войны. Аятолла признал, что отказаться от предыдущего "высокомерного и агрессивного поведения" нелегко, но все же возможно.

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