27 января 2017 г.
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Ближний Восток

В Палестинской автономии резко выросли цены на незаконное оружие

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 07:42 блог версия для печати фото
В Палестинской автономии резко выросли цены на незаконное оружие

Израильские службы безопасности отмечают резкий рост цен на незаконное оружие на территории Палестинской автономии, вызванный сокращением производства и ростом риска при совершении сделок.

Так, цена самого популярного на палестинском черном рынке оружия – самодельного автомата "Карло" (модификация шведского "Карл Густав") выросла с 2-3 тысяч шекелей до 5-6 тысяч шекелей в зависимости от качества, сообщает NRG.

Дефицит нелегального оружия стал следствием стратегического решения ЦАХАЛа направить значительные усилия на борьбу с производством нелегального оружия и с его оборотом.

В 2016 году были закрыты более 40 мастерских по производству оружия. Их владельцы и работники были арестованы, а оборудование конфисковано. Кроме того, было перехвачено более 450 единиц огнестрельного оружия, предназначавшихся для террористов.

В 2017 году ЦАХАЛ продолжает активно работать над сокращением оборота нелегального оружия. Так, например, в ночь на 26 января в Хевроне была закрыта мастерская, в которой производили оружие, конфискованы восемь токарных станков.

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