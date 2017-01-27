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Ближний Восток

"Аль-Халидж": решение Израиля принять сирийских сирот выглядит подозрительно

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 08:16 блог версия для печати фото
"Аль-Халидж": решение Израиля принять сирийских сирот выглядит подозрительно

Многие арабские СМИ пишут о намерении Израиля принять 100 детей-сирот из Сирии. Большинство изданий просто сообщают эту новость, но некоторые дополняют сообщение своим комментарием.

Выходящая в ОАЭ газета "Аль-Халидж" сообщила, что решение Израиля принять сирийских сирот выглядит "подозрительно". По версии этой газеты, "сионистское образование собирается использовать сирийских детей в будущем для продвижения своих интересов". Издание добавило, что сама готовность властей Израиля принять сирийцев противоречит политике этого государства, а также сообщило, что руки израильских лидеров обагрены кровью палестинских, сирийских и ливанских детей.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Арье Дери утвердил план, согласно которому в Израиль будут доставлены сто сирот из Сирии, которым будет предоставлен статус временных жителей. После четырех лет дети смогут получить постоянный статус и остаться в Израиле.

10 канал также сообщил, что в случае, если в будущем у детей найдутся родственники первой степени, то Израиль рассмотрит возможность предоставления и им временного статуса.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
10 канал ИТВ: Израиль примет 100 сирот из Сирии







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