"Аль-Халидж": решение Израиля принять сирийских сирот выглядит подозрительно

Многие арабские СМИ пишут о намерении Израиля принять 100 детей-сирот из Сирии. Большинство изданий просто сообщают эту новость, но некоторые дополняют сообщение своим комментарием.

Выходящая в ОАЭ газета "Аль-Халидж" сообщила, что решение Израиля принять сирийских сирот выглядит "подозрительно". По версии этой газеты, "сионистское образование собирается использовать сирийских детей в будущем для продвижения своих интересов". Издание добавило, что сама готовность властей Израиля принять сирийцев противоречит политике этого государства, а также сообщило, что руки израильских лидеров обагрены кровью палестинских, сирийских и ливанских детей.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Арье Дери утвердил план, согласно которому в Израиль будут доставлены сто сирот из Сирии, которым будет предоставлен статус временных жителей. После четырех лет дети смогут получить постоянный статус и остаться в Израиле.

10 канал также сообщил, что в случае, если в будущем у детей найдутся родственники первой степени, то Израиль рассмотрит возможность предоставления и им временного статуса.





