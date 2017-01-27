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Ближний Восток

"Аль-Арабия": Путин не ответил на предложение о конфедерации России и Сирии

время публикации: 09:21 | последнее обновление: 09:21 блог версия для печати фото
"Аль-Арабия": Путин не ответил на предложение о конфедерации России и Сирии

Группа российских экспертов Института анализа политической инфраструктуры написали президенту Владимиру Путину и предложили объединить Россию и Сирию в конфедерацию. Они считают, что благодаря этому можно будет уничтожить терроризм в Сирии.

Эксперты предложили Путину создать конфедерацию, в рамках которой курс внешней политики и вопросы обороны будет определять единый центр, сообщила на этой неделе газета "Московский Комсомолец". В такой ситуации нападение на Сирию будет считаться нападением на Россию, и это должно заставить США и некоторые европейские страны отказаться от идеи дальнейшей дестабилизации Сирии. В качестве примера подобного союза эксперты назвали договоры о стратегическом партнерстве России с Абхазией и Южной Осетии.

Сайт телеканала "Аль-Арабия", сообщая об этой инициативе, отмечает, что предложение поступило на фоне разработки проекта сирийской конституции, в настоящее время переданного сирийской оппозиции. Телеканал отметил, что на официальном уровне администрация российского президента не комментировала предложение о создании конфедерации с Сирией.

Проект сирийской конституции, согласно публикациям СМИ, предусматривает изменение официального названия страны с "Сирийская арабская республика" на "Сирийская республика". Вдобавок, должны быть исключены положения о том, что президент обязан быть мусульманином, а также о том, что основой законов служит шариат.

Помимо этого, новая конституция предлагает ограничить полномочия президента одним семилетним сроком и расширить полномочия парламент.

Вдобавок, несмотря на сохранение унитарного устройства Сирии, конституция наделяет курдов автономией.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 января 2017 г.
Российский проект сирийской конституции: Сирия не будет арабской
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 января 2017 г.
Россия предложила создать в Сирии курдскую автономию







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Пятница, 27 января 2017 г.
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