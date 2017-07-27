Аббас и Ханийя поздравили палестинцев с великой победой над оккупантами

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выступил с заявлением в связи с решением Израиля демонтировать все средства безопасности, установленные на Храмовой горе после теракта, жертвами которого стали два полицейских.

По словам лидера ПНА, речь идет о великой победе палестинцев и жителей Иерусалима над оккупацией. Аббас также призвал руководство Вакфа встретиться с ним в ближайшее время, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя выступил с еще более резкими заявлениями. Он заявил, что непреклонность иерусалимцев заставила оккупантов выбросить белый флаг. Участников манифестаций он назвал достойными защитниками мусульманских и христианских святынь.

"Оккупированный Иерусалим навсегда останется арабским, мусульманским. Он неделим. Все должны понять, что каждый сантиметр палестинской земли – наш! Мы никогда не позволим израильтянам осквернять аль-Аксу", - заявил он.

Напомним, что в ночь на 27 июля полиция полностью демонтировала все средства безопасности, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта, совершенного там.

Сотрудники правоохранительных органов разобрали мост, на котором были установлены камеры наблюдения, а также турникеты, вдоль которых стояли рамки металлодетекторов. Сами камеры и металлодетекторы были демонтированы в ночь на 25 июля в соответствии с решением военно-политического кабинета.