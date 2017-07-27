27 июля 2017 г.
последняя новость: 11:46
Израильское дерево покорило Америку
О чем говорить с 90-летними
Ягодные места Виктории Долинской
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:21 "Аль-Рад": Иордания отказалась возвращать израильского посла
10:56 В Египте создан Совет по борьбе с террором
09:57 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 июля
09:03 ХАМАС объявил об исторической победе над Израилем
23:39 В турецком отеле скончался 48-летний турист из России
22:06 Король Иордании призвал Махмуда Аббаса успокоить мусульман
20:30 ФАТХ и ХАМАС объявили 28 июля "Днем гнева"
16:56 Телезвезду, символ консервативного Ирана, сфотографировали с пивом
16:31 Эрдоган: "Демонтажа металлодетекторов недостаточно"
15:24 В секторе Газы состоялся "парад победы" террористической группировки ХАМАС
Ближний Восток

В Египте создан Совет по борьбе с террором

время публикации: 10:56 | последнее обновление: 11:20 блог версия для печати фото
В Египте создан Совет по борьбе с террором

Президент Египта подписал указ о создании Национального совета по борьбе с террором и экстремизмом. Как сообщает агентство MENA, его цель – мобилизация общества и учреждений на противостояние террору и искоренение его основ.

Возглавит совет глава государства. В его состав войдут председатель парламента, премьер-министр, ректор исламского университета аль-Азхар, патриарх коптской церкви, министры обороны, иностранных дел, юстиции, глава МВД и министерства по делам религий, а также общественно значимые фигуры. О планах по созданию совета ас-Сиси рассказал еще в апреле 2017 года, после терактов в церкви Танты и соборе Святого Марка в Александрии, совершенными боевиками «Исламского государства». Их жертвами стали почти 50 человек.

Задача совета – выработка и реализация национальной стратегии борьбы с террором. Ему также предстоит, совместно с министерствами и религиозными учреждениями, вести работу по противостоянию экстремистом и пропаганде умеренных религиозных взглядов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 июля 2017 г.
На Синае уничтожены 40 боевиков "Исламского государства"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 июля 2017 г.
На Синае сорван крупный теракт: танкист раздавил автомобиль с боевиками
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 июля 2017 г.
В Египте приговорены к смерти 28 человек, признанных причастными к убийству генерального прокурора
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 апреля 2017 г.
В Египте на три месяца введен режим ЧП и создается совет по борьбе с террором
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
Теракты против христиан в Египте, десятки погибших







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 27 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017