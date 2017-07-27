В Египте создан Совет по борьбе с террором

Президент Египта подписал указ о создании Национального совета по борьбе с террором и экстремизмом. Как сообщает агентство MENA, его цель – мобилизация общества и учреждений на противостояние террору и искоренение его основ.

Возглавит совет глава государства. В его состав войдут председатель парламента, премьер-министр, ректор исламского университета аль-Азхар, патриарх коптской церкви, министры обороны, иностранных дел, юстиции, глава МВД и министерства по делам религий, а также общественно значимые фигуры. О планах по созданию совета ас-Сиси рассказал еще в апреле 2017 года, после терактов в церкви Танты и соборе Святого Марка в Александрии, совершенными боевиками «Исламского государства». Их жертвами стали почти 50 человек.

Задача совета – выработка и реализация национальной стратегии борьбы с террором. Ему также предстоит, совместно с министерствами и религиозными учреждениями, вести работу по противостоянию экстремистом и пропаганде умеренных религиозных взглядов.