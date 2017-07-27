ХАМАС объявил об исторической победе над Израилем

Террористическая группировка ХАМАС прокомментировала решение главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу отменить все меры безопасности, принятые после теракта на Храмовой горе в Иерусалиме.

"Палестинский народ одержал историческую победу над оккупантами, их солдатами и правительством. Сегодня мы смели ворота, установленные оккупантами, а завтра сметем и самих оккупантов", - заявил член политбюро ХАМАСа Азам аль-Ришак.

Напомним, что 26 июля в Газе прошел "парад победы", в котором приняли участие десятки тысяч человек. Среди них были тысячи боевиков террористической группировки, контролирующей сектор.

Пятница, 28 июля, объявлены ФАТХом и ХАМАСом днем гнева. Палестинцев призвали молиться на площадях в знак солидарности с "защитниками аль-Аксы", а также устраивать манифестации протеста против "израильской оккупации Палестины".