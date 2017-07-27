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Ближний Восток

Иран провел испытания собственной ракеты-носителя

время публикации: 16:26 | последнее обновление: 16:26 блог версия для печати

Иран провел успешные испытания ракеты-носителя для запуска спутников в космос. Об этом в четверг, 27 июля, сообщило иранское информационное агентство "Тасним".

Ракета способна выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км.

Запуск ракеты-носителя осуществлялся Космическим центром имени имама Хомейни.

Осенью 2016 года Иранское космическое агентство пригласило к сотрудничеству NASA. Глава иранского агентства Мохсен Бахрами заявил, что иранская космическая программа носит мирный характер и Ирану есть, что предложил международному сообществу.

Тегеран запустил в космос несколько спутников, а также заявлял об успешном запуске в космос обезьяны. Однако многие эксперты считают, что космическая программа – прикрытие разработки межконтинентальных баллистических ракет.

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