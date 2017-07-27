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Ближний Восток

Визит аль-Малики в Москву возмутил премьер-министра Ирака

время публикации: 14:48 | последнее обновление: 14:50 блог версия для печати фото
Нури аль-Малики

Визит вице-президента Ирака Нури аль-Малики в Москву не был согласован с иракским правительством и вызвал возмущение премьер-министра Хайдара аль-Абади. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники в иракском руководстве.

Занимаемая аль-Малики должность вице-президента не связана с реальными полномочиями. В 2006-2014 годах он занимал пост премьер-министра. На этой должности занимался в первую очередь укреплением режима личной власти, однако был отправлен в отставку из-за коррупции и неспособности армии оказать сопротивление "Исламскому государству".

По убеждению политических противников вице-президента, аль-Малики, еще недавно бывший самым влиятельным шиитским политиком Ирака, планирует возвращение в большую политику. Он рассчитывает на поддержку России.

Несмотря на то, что Москва непосредственно не влияет на ситуацию в Ираке, после вмешательства в сирийский конфликт она стала важным региональным игроком. Ее дружеские отношения с Ираном также могут оказать помощь политику.

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