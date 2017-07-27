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Ближний Восток

"Аль-Рад": Иордания отказалась возвращать израильского посла

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:30 блог версия для печати фото
Эйнат Шлайн, Биньямин Нетаниягу и Зив на встрече в Иерусалиме. 25 июля 2017 года

Как сообщает иорданская газета "Аль-Рад" со ссылкой на информированные источники, посол Израиля Эйнат Шлайн не сможет вернуться в Амман, пока Иордания не получит гарантий, что охранника посольства, убившего двух иорданцев, отдадут под суд.

Председатель Верховного суда королевства Файиз Таравне посетил траурный шатер Зхарии Джававде – юноши, напавшего на охранника и застреленного им. Он заявил родственникам террориста, что правительство сделает все, чтобы справедливость восторжествовала.

При этом судья отметил, что Иордания будет руководствоваться международным правом и дипломатическим протоколом.

Напомним, что фотографии, запечатлевшие встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с охранником посольства, вызвали в королевстве возмущение. По мнению иорданцев, глава правительства выразил поддержку хладнокровному убийству их сограждан.

В то же время король Иордании Абдалла Второй провел вечером 26 июля телефонный разговор с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Он призвал палестинского лидера содействовать разрядке напряженности вокруг Храмовой горы.

Монарх заявил, что палестинцы должны признать историческую и юридическую реальность нынешнего статуса Храмовой горы. Кроме того, он сообщил, что королевство продолжает контакты с Израилем с тем, чтобы разрешить кризис и вернуть ситуацию на Храмовой горе к ситуации, которая предшествовала теракту.



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