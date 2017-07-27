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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 июля

время публикации: 09:57 | последнее обновление: 09:57 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 27 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

9:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии были задержаны 17 разыскиваемых арабов. Задержанные подозреваются в причастности к насильственным действиям и попыткам нападений на военнослужащих и сотрудников сил безопасности, а также на израильских граждан. Задержанные переданы в общую службу безопасности (ШАБАК) для следствия.

В деревне Идна в районе Хеврона бойцы бригады "Иегуда" изъяли пистолет и большое количество боеприпасов.

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Четверг, 27 июля 2017 г.
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