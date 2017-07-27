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Ближний Восток

Западная коалиция нанесла удар по Ракке, десятки погибших

время публикации: 12:43 | последнее обновление: 12:46 блог версия для печати фото
Западная коалиция нанесла удар по Ракке, десятки погибших

По меньшей мере 29 мирных граждан погибли в результате авиаудара возглавляемой США западных стран по Ракке. Как сообщает The Syrian Observatory for Human Rights, среди погибших – восемь детей.

Несмотря на массированную воздушную поддержку, курдским боевикам не удается достичь существенных успехов в боях за город, несколько лет назад объявленный "Исламским государством" столицей провозглашенного им халифата.

Через два месяца после начала операции по освобождению Ракки противники ИГ контролируют около половины ее территории. Однако центр города остается под контролем джихадистов, использующих заминированные автомобили и смертников.

В городе, ставшем зоной военных действий, остается около 50.000 жителей. Всего же с начала гражданской войны в Сирии погибли около 400.000 человек, миллионы стали беженцами.

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Четверг, 27 июля 2017 г.
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