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Ближний Восток

Махмуд Аббас объявил траур по жертвам аварии на 60-м шоссе

время публикации: 21:02 | последнее обновление: 21:02 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас объявил траур по жертвам аварии на 60-м шоссе

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил 28 июня днем траура по погибшим в ДТП на 60-м шоссе. Об этом сообщило официальное информационное агентство Рамаллы Wafa.

Авария, в результате которой погибли шестеро жителей Палестинской автономии, включая трех детей, произошла на шоссе №60, между поселениями Гиват Асаф и Офра.

По данным предварительного расследования, водитель маршрутного такси с палестинскими номерами утратил контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где врезался в израильский автобус. Затем в автобус врезался еще один палестинский автомобиль.

В этом ДТП получили травмы еще два человека: 17-летний палестинский подросток и водитель автобуса. Они доставлены в иерусалимские больницы "Адаса Ар-Цофим" и "Адаса Эйн Керем".

В момент аварии в автобусе не было пассажиров.

Это была вторая тяжелая авария на 60-м шоссе за последние семь дней. В пятницу, 23 июня, недалеко от поселка Кохав-Яаков произошло столкновение двух автомобилей, с палестинскими и израильскими номерными знаками. В результате этой аварии погибли трое жителей Палестинской автономии, израильский водитель получил травмы средней степени тяжести.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июня 2017 г.
ДТП с участием автобуса и "маршрутки" на 60-м шоссе: есть погибшие







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