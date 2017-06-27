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Ближний Восток

Восьмилетняя Бана, рассказавшая о войне в Алеппо, вошла в интернет-список Time

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:49 блог версия для печати фото
Восьмилетняя Бана, рассказавшая о войне в Алеппо, вошла в интернет-список Time

Сирийская девочка Бана Алабед вошла в список 25 наиболее влиятельных людей в интернете, опубликованный журналом Time. Среди тех, кто составил ей компанию – президент США Дональд Трамп, певица Риханна и писатель Джоан Роулинг.

Девочка, которой сейчас восемь лет, рассказывала в социальной сети Twitter о ситуации в ее родном Алеппо, ставшем ареной ожесточенных боев. На блог, который велся на очень хорошем английском, было подписано около 365.000 человек.

Первая запись появилась 24 сентября 2016 года. В ней девочка просила прекратить бомбежки города. Страдания жителей и призывы к международному вмешательству были главными темами блога.

Следует отметить, что практически сразу возникли сомнения в том, что автор записей, а тем более – публикуемых в блоге видео, - сама Бана. Вскоре стало известно, что ее мать – учительница английского, которая также работала журналистом. Бане пришлось признать, что мама помогает ей вести блог.

Рассказ о гражданской войне в Сирии от лица семилетней девочки широко освещался в СМИ, причем первые публикации о Бане появились в британской прессе через считанные дни после появления блога в сети. Он стал важным источником информации о происходящем в городе.

В декабре 2016 года Бане и ее близким удалось бежать из Алеппо и перебраться в Турцию, где ее встретил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Несколько месяцев спустя она заключила контракт на написание книги о событиях в Алеппо.



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