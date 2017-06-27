Уточненные сведения о том, какие объекты ХАМАС были атакованы ЦАХАЛом в Газе

В ночь на вторник, 27 июня, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по целям в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел израильской территории. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, атаке подверглись два объекта военной инфраструктуры, принадлежащих террористической организации ХАМАС, на севере и юге сектора.

Публикуем сведения палестинских источников о том, какие объекты были атакованы.

Палестинское агентство Maan передает, что авиаудары были нанесены по базе боевиков ХАМАС "Бадр" на северо-западе города Газа, а также по некой цели к юго-востоку от Газы. Сообщений о пострадавших в секторе не поступало.

Агентство Safa подтверждает факт удара израильских ВВС по базе "Бадр". При этом уточняется, что второй удар был нанесен по объекту "Мухаммад Абу Харб", расположенному недалеко от Рафаха, на юге сектора Газы. Оба этих военных объекта контролируются боевиками "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАС, сообщает, что израильский самолет выпустил, по меньшей мере, одну ракету по базе "Бадр", никто не пострадал, но был причинен ущерб. Утверждается, что израильская артиллерия обстреляла цель в районе Джахар аль-Дик, в южном пригороде Газы, где также не было пострадавших. Подтверждается факт авиаудара по объекту "Мухаммад Абу Харб", расположенному в районе ан-Насер, к северо-востоку от Рафаха – по оценке ХАМАСа, было выпущено две ракеты, сведений о причиненном ущербе нет.