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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 июня

время публикации: 07:14 | последнее обновление: 07:14 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 июня

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 27 июня 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

03:00. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории нанесли удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газы. Подробности

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны пятеро палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 26 июня







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Вторник, 27 июня 2017 г.
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