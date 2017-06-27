Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 июня

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 27 июня 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

03:00. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории нанесли удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газы. Подробности

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны пятеро палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.