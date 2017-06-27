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Ближний Восток

СМИ: боевикам ИГ выдают паспорт в рай и гарантию на 72 девственницы

время публикации: 15:19 | последнее обновление: 15:40 блог версия для печати фото
СМИ: боевикам ИГ выдают паспорта в рай, гарантирующие 72 девственниц

Как пишет британская газета Daily Mail, руководство террористической группировки "Исламское государство" серьезно обеспокоено падением боевого духа среди рядовых джихадистов. Главари боевиков придумали оригинальный способ решения проблемы.

Курдские ополченцы, ведущие бои за Ракку, обнаружили в столице провозглашенного джихадистами "халифата" необычные документы – паспорта в рай. Их выдавали смертникам, как гарантию, что в загробной жизни их ждут утехи с 72 девственницами.

Паспорта отличает высокий уровень полиграфического исполнения. Обложку украшает шахада, мусульманский символ веры "Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк Его", а также надпись "паспорт в рай" на арабском и английском языках.

В самом документе нет никаких персональных данных, а только инструкции для тех, кто использует пояса смертников или намерен совершить теракт с помощью заминированного автомобиля.

В последние недели боевики "Исламского государства" ведут ожесточенные оборонительные бои в Ракке и Мосуле. Их противникам неоднократно приходилось отбивать атаки с применением смертников.



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