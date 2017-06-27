Лавров призвал США не допускать провокаций в отношении правительственных войск Сирии

В понедельник, 26 июня, состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Согласно сообщению МИД РФ, в ходе беседы обсуждалось урегулирование кризиса в Сирии, передает ТАСС.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ", – говорится в сообщении.

Лавров также призвал Вашингтон не допускать провокаций в отношении правительственных войск Сирии, "ведущих операции против террористов".

Тиллерсон и Лавров "условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня", отметили в МИД РФ.