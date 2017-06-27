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Ближний Восток

Санафир и Тиран передадут Саудовской Аравии без церемоний

время публикации: 09:46 | последнее обновление: 09:46 блог версия для печати фото
Санафир и Тиран передадут Саудовской Аравии без церемоний

Как сообщает газета "Аль-Масри аль-Юм" со ссылкой на официальные источники, передача Саудовской Аравии расположенных в Красном море островов Санафир и Тиран пройдет без каких-либо официальных церемоний.

Источники также опровергли слухи, согласно которым граждане Египта не смогут посещать переданные королевству острова. По их словам, для поездки на Санафир и Тиран даже не потребуется саудовская виза.

В соответствии с международным законодательством, стороны должны обменяться ратифицированными копиями соглашения. Документ также необходимо передать для регистрации Организации Объединенных Наций.

24 июня, президент Египта Абд аль-Фаттах Ас-Сиси утвердил договор о демаркации морской границы с Саудовской Аравией. Документ также был опубликован в официальном вестнике, что сделало его пересмотр невозможным.

Острова Тиран и Санафир были кратковременно заняты израильской армией в ходе войны 1956 года, а затем повторно оккупированы в ходе Шестидневной войны 1967 года. После этого они удерживались израильтянами вплоть до 1982 года, а затем были возвращены Египту по Кэмп-Дэвидскому мирному договору.

В настоящее время острова необитаемы, на острове Тиран находится небольшой пост миссии военных наблюдателей ООН. Часть территории островов заминирована со времен израильской оккупации.

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