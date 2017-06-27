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Ближний Восток

На востоке Турции погиб военнослужащий

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 13:52 блог версия для печати фото
Турецкие военнослужащие, март 2017 года

Один военнослужащий погиб и еще один получил ранения в расположенной на востоке Турции провинции Элазыг. Как сообщают армейские источники, он был убит в столкновении с боевиками Рабочей партии Курдистана.

Согласно официальным данным, после возобновления конфликта между Турцией и курдами погибли около 1.200 турецких военных и мирных жителей. Курдские боевики, по информации официальной Анкары, потеряли около 10.000 человек.

Рабочая партия Курдистана, которая несколько десятилетий ведет борьбу против властей, признана террористической группировкой не только Турцией, но и США с Евросоюзом.

В то же время Вашингтон поддерживает Сирийский демократический союз, объединяющий проживающих в Сирии курдов. Турция называет его ополченцев ответвлением РПК, а значит, террористической группировкой.

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