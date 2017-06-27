На востоке Турции погиб военнослужащий

Один военнослужащий погиб и еще один получил ранения в расположенной на востоке Турции провинции Элазыг. Как сообщают армейские источники, он был убит в столкновении с боевиками Рабочей партии Курдистана.

Согласно официальным данным, после возобновления конфликта между Турцией и курдами погибли около 1.200 турецких военных и мирных жителей. Курдские боевики, по информации официальной Анкары, потеряли около 10.000 человек.

Рабочая партия Курдистана, которая несколько десятилетий ведет борьбу против властей, признана террористической группировкой не только Турцией, но и США с Евросоюзом.

В то же время Вашингтон поддерживает Сирийский демократический союз, объединяющий проживающих в Сирии курдов. Турция называет его ополченцев ответвлением РПК, а значит, террористической группировкой.