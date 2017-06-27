Всемирная столица книги переезжает в ОАЭ

Генеральный директор UNESCO Ирина Бокова сообщила, что Шарджа, входящая в состав Объединенных Арабских Эмиратов, станет Всемирной столицей книги 2019 года. Соответствующее решение принял специальный комитет.

Согласно заявлению UNESCO, победу эмирату принесли инновационные и открытые для всех креативные проекты, ориентированные на широкие круги общества, в том числе – на выходцев из других стран.

"Я приветствую выбор Шарджи Всемирной столицей книги, а также усилия, принимаемые городом, чтобы сделать чтение как можно более доступным – в первую очередь, для тех, кто оказался на обочине. Это двигатель диалога и общественной мобильности", - заявила Бокова.

Мероприятия пройдут под девизом «Читайте – вы в Шардже». У них будет шесть основных тем: солидарность, чтение, наследие, доступность, публикации, дети. Есть также отдельная программа для молодых поэтов.

Также запланирована конференция по свободе слова, симпозиумы по особенностям книг, напечатанных шрифтом Брайля, и по литературному творчеству.