Конференция в Бахрейне завершилась без принятия решений

Двухдневная Бахрейнская конференция, на которой зять и советник президента США Джаред Кушнер представил экономическую составляющую плана палестино-израильского урегулирования, завершилась без принятия каких-либо решений и публикации коммюнике.

Тем не менее, сам Кушнер преисполнен оптимизма: "Это были замечательные два дня. Мы увидели, что экономические проблемы палестинцев можно решить. Им долгие годы много обещали, ничего не дав. Я хочу показать им, что достижение мира принесет им очень много".

По его словам, следующий этап – мобилизация финансовой поддержки. Когда эта цель будет достигнута, администрация США представит политическую составляющую плана. "К этому времени люди осознают: поставленные цели достижимы", – добавил Кушнер.

Критическим фактором стал палестинский бойкот. "Палестинцы не привыкли заключать соглашения. Мы попытались найти путь, по которому можно идти вперед, который дает шанс на достижение результата. Палестинский народ, его бизнес-сообщество, интересуются этой программой", – сказал он.

"Если палестинское руководство хочет, чтобы народ жил лучше, наш план дает эту возможность. Дверь для них открыта все время. Я понимаю, что им нужно думать о внутренней политике, мы относимся к этому с уважением. Мы целеустремлены и мы действуем. Мы думаем не о политических последствиях, а о том, что хорошо, а что плохо", – заявил советник президента.

Кушнер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп всегда выполняет свои обещания, выполнит он и обещания, данные палестинцам: "Мы пойдем вперед и в подходящий момент представим политическую часть плана. После этого людям будет сложно смотреть через привычную призму. Наша цель – помочь им взглянуть на проблему под другим углом".

Конференция в Бахрейне расколола арабский мир. Многие страны, в частности, Ливан, Ирак, Кувейт, поддержали палестинский бойкот. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Египет послали своих представителей, предварительно заявив, что единственная основа для политического урегулирования – план "двух государств", от которого США отказались.

Тем не менее, выступая на самой конференции, главы делегаций Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов призвали предоставить американскому плану шанс. Саудовский министр финансов Мухаммад аль-Джаадан заявил с ее трибуны, что королевство поддержит любой план, который принесет палестинцам процветание.

Организация Объединения Палестины опубликовала 26 июня заявление, в котором вновь отвергла американскую инициативу: "Администрация Трампа продает мираж экономического процветания, чтобы удержать палестинцев под пятой оккупации. По ее плану, конференция должна содействовать сближению Израиля и арабских стран. Только покончив с оккупацией и израильской эксплуатацией, можно достичь мира".

Напомним, что экономическая составляющая плана Трампа состоит из нескольких пунктов. Первый - реализация экономического потенциала палестинцев и региона путем создания необходимой инфраструктуры в Газе, поощрение частного сектора и создание связей, а также региональная интеграция.

Второе – расширение возможностей палестинского народа, создание новых рабочих мест, улучшение системы образования, привлечение инвестиции в здравоохранение и повышение уровня жизни.

Третье – расширение прав и возможностей палестинского правительства за счет создания деловой среды, укрепления местных органов власти и борьбы с коррупцией.

Стоимость программы, рассчитанной на десять лет, оценивается в 50 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов – это гранты, 25 миллиардов – субсидированные кредиты, 11 миллиардов – частный капитал.

28 миллиардов будут инвестированы в развитие экономики Палестинской автономии и сектора Газы, 7,5 миллиардов будут переведены в Иорданию, 9 миллиардов в Египет, а шесть миллиардов в Ливан. Ливан уже отказался от этой суммы, потребовав возвращения беженцев на палестинские территории.





