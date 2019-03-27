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Ближний Восток

Палестинские источники: ХАМАС отказался подписывать соглашение о прекращении огня

время публикации: 27 марта 2019 г., 22:49 | последнее обновление: 27 марта 2019 г., 23:30 блог версия для печати фото
Палестинские источники: ХАМАС отказался подписывать соглашение о прекращении огня
Палестинские источники: ХАМАС отказался подписывать соглашение о прекращении огня

В среду, 27 марта, около 22:30 активисты проекта Gaza Report сообщили, что переговоры египетских посредников с ХАМАСом не увенчались успехом.

Согласно этому источнику, лидеры террористической организации отвергли предложение Израиля, посчитав условия соглашения кабальными, а уступки, на которые готов пойти Иерусалим, недостаточными.

По информации израильской радиостанции "Кан Бет", Израиль потребовал от ХАМАС не допустить в ближайшие выходные скопления людей на границе и отменить проведение "марша миллионов". Радиостанция также процитировала источник в ХАМАСе, который заявил, что террористическая организация не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта и готова отменить мероприятия, запланированные на 29 и 30 марта, если получит положительный ответ на свои требования от Израиля.

В настоящее время неизвестно, продолжатся ли переговоры или посредники покинут сектор Газы до полуночи.

Ранее активисты Gaza Report писали, что это последняя попытка Египта достичь соглашения о прекращении огня между участниками конфликта.

Египтяне были намерены требовать от руководства террористической группировки подписать соглашение о введении режима прекращение огня сроком на один год. На это же время ХАМАС должен отказаться от проведения массовых акций протеста на границе с сектором Газы. В обмен на это сектору Газы будут предложены проекты по реконструкции и развитию.

Источник, на который ссылается проект Gaza Report сообщил: в том случае, если ХАМАС отвергнет предложение, Египет складывает с себя полномочия посредника и на переговорах и дает Израилю "зеленый свет" для проведения операции в Газе.

Отметим, что активисты Gaza Report проживают в секторе Газы. ХАМАС и СМИ, принадлежащие террористической группировке, называют их "предателями, распространяющими информацию, играющую на руку сионистскому врагу.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 марта 2019 г.
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