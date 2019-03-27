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27 марта 2019 г.
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Ближний Восток

Источники в Египте и Газе: центр Израиля был дважды обстрелян по требованию Ирана

время публикации: 07:28 | последнее обновление: 09:13 блог версия для печати фото
Источники в Египте и Газе: центр Израиля был дважды обстрелян по требованию Ирана
Источники в Египте и Газе: центр Израиля был дважды обстрелян по требованию Ирана
Источники в Египте и Газе: центр Израиля был дважды обстрелян по требованию Ирана

Газета "Исраэль а-Йом" цитирует в среду, 27 марта, источники в Египте и в секторе Газы, включая представителей террористической организации ХАМАС, утверждающие, что ракетные обстрелы Тель-Авива и округа А-Шарон (14 и 25 марта), приведшие к очередному витку роста напряженности в регионе, были осуществлены по требованию Ирана.

Обозреватель газеты Даниэль Сириоти пишет, ссылаясь на источник в египетской разведке, что за обстрелом стояло боевое крыло ХАМАСа, действовавшее за спиной политического руководства организации и координировавшее свои действия с "Исламским джихадом".

По утверждению этого источника, целью обстрелов были срыв посреднических усилий Египта и вмешательство в предвыборную ситуацию в Израиле, чтобы сменить повестку дня как в Израиле, так и в регионе.

Источник в ХАМАСе утверждает, что одной из целей запуска ракет было поражение на выборах премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Повторное заявление по поводу "ошибки" и "случайного запуска" источники объясняют тем, что сразу после ракетного обстрела поселка Мишмерет руководство ХАМАСа "ушло в подполье", и давать объяснения было просто некому.

Объявление ХАМАСа и "Исламского джихада" об одностороннем прекращении огня стало следствием ультиматума со стороны Египта, а не договоренностей с Израилем, пишет Сириоти. По его данным, Египет также требует от ХАМАСа отменить назначенный на пятницу, 29 марта, "марш миллионов" и прекратить запуск огненных шаров и провокации на границе с Израилем.

В публикациях NEWSru.co.il ранее неоднократно упоминалась версия, согласно которой обстрел центра Израиля 25 марта был осуществлен боевиками, которые действовали по заданию Ирана. 14-15 марта рядом источников сообщалось, что в сторону Тель-Авива были выпущены ракеты "Фаджар" иранского производства, но ЦАХАЛ так и не подтвердил эту информацию. Тип ракеты, которая 25 марта была выпущена с базы ХАМАСа на юге сектора Газы, так и не был официально назван.

Отметим, что, помимо прочего, на этот раз запуски ракет дальностью до 100 км и более из Газы по целям в центре Израиля продемонстрировали несовершенство израильской системы ПРО.

25-26 марта ЦАХАЛ наносил удары по объектам террористов в Газе. С 6 до 20 часов в районе Газы было тихо, ХАМАС объявил о прекращении огня, затем боевики возобновили обстрелы израильской территории, и ЦАХАЛ вновь начал наносить удары по террористам в Газе.

Складывается впечатление, что руководство ХАМАСа не контролирует все подразделения своего военного крыла и, тем более, другие группировки.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2019 г.
Опрос "Мидгам": большинство израильтян недовольны действиями Нетаниягу в вопросе сектора Газы
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 27 марта 2019 г.
Концентрация сил ЦАХАЛа на границе с Газой. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 марта 2019 г.
Третий день боевых действий в Газе. Хронология
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 марта 2019 г.
Второй день ответных действий ЦАХАЛа в Газе. Хронология
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 марта 2019 г.
ЦАХАЛ атакует террористов в Газе. Хронология боевых действий
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 марта 2019 г.
После обстрела центра Израиля ЦАХАЛ готовится к операции в Газе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 марта 2019 г.
Оценка ЦАХАЛа: боевики ХАМАСа обстреляли Тель-Авив "по ошибке", вторая ракета "исчезла"





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