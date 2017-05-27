27 мая 2017 г.
последняя новость: 16:32
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:48 Организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Египте
13:29 Возле Мосула погиб высокопоставленный офицер Корпусов стражей Исламской революции
12:51 Новой "Мисс Ирак" стала 23-летняя курдская красавица Вийян Амир Нури
11:19 Началась операция по захвату последнего оплота "Исламского государства" в Мосуле
06:27 СМИ: израильский БПЛА атаковал цель в Сирии. "Хизбалла" опровергает
22:50 Египетские ВВС атаковали позиции боевиков "Аль-Каиды"
17:24 МВД Египта обнародовало уточненные данные о жертвах теракта
16:26 Беспорядки на границе сектора Газы: арабы жгут покрышки и штурмуют забор безопасности
15:42 На востоке Сирии в результате авиаудара ВВС коалиции погибли 80 человек
14:42 Президент Египта призвал к немедленному заседанию кабинета безопасности
Ближний Восток

Новой "Мисс Ирак" стала 23-летняя курдская красавица Вийян Амир Нури

время публикации: 12:51 | последнее обновление: 13:12 блог версия для печати фото
Новой "Мисс Ирак" стала 23-летняя курдская красавица Вийян Амир Нури
Участницы конкурса "Мисс Ирак"
Участницы конкурса "Мисс Ирак"

В Багдаде прошел конкурс красоты "Мисс Ирак". Победительницей стала 23-летняя курдская красавица Вийян Амир Нури. Всего в конкурсе принимали участие 15 девушек из разных районов страны, сообщает Ekurd Daily.

Девушка родилась в городе Сулеймания, но последние годы живет в Багдаде и работает в крупной инвестиционной компании. Предполагается, что новая "Мисс Ирак" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в октябре этого года на Филиппинах.

В 2015 году иракский конкурс красоты, проводимый по стандартам Miss World и Miss Universe, был восстановлен после 44-летнего перерыва. В первый и последний раз представительница Ирака участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в 1972 году. Ею была Видждан Бурхан ад-Дин Сулийман.

Конкурс тогда проходил в Пуэрто-Рико на фоне крайне напряженной международной обстановки: за два месяца до шоу был совершен теракт в отеле, где остановилась "Мисс США", незадолго до того боевики "Красной армии Японии", действовавшие в сговоре с руководством "Народного фронта освобождения Палестины", убили десятки людей в израильском международном аэропорту в Лоде (ныне аэропорт имени Бен-Гуриона).

Мусульманская община Ирака осудила Видждан Сулийман за участие в "сатанинском" конкурсе, и с тех пор иракские красавицы ни разу не появлялись на международных конкурсах красоты, за исключением скромных конкурсов "Мисс арабского мира", проводимых в Египте.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 июля 2016 г.
"Мисс Ирак" возглавила демонстрацию протеста после мегатеракта в Багдаде. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 декабря 2015 г.
Исламисты призывают "Мисс Ирак" отдаться халифату, угрожая похищением и убийством
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 сентября 2015 г.
Конкурс "Мисс Ирак" отложен: участницам угрожают кровавой расправой







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 27 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017