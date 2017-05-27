Новой "Мисс Ирак" стала 23-летняя курдская красавица Вийян Амир Нури

В Багдаде прошел конкурс красоты "Мисс Ирак". Победительницей стала 23-летняя курдская красавица Вийян Амир Нури. Всего в конкурсе принимали участие 15 девушек из разных районов страны, сообщает Ekurd Daily.

Девушка родилась в городе Сулеймания, но последние годы живет в Багдаде и работает в крупной инвестиционной компании. Предполагается, что новая "Мисс Ирак" будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в октябре этого года на Филиппинах.

В 2015 году иракский конкурс красоты, проводимый по стандартам Miss World и Miss Universe, был восстановлен после 44-летнего перерыва. В первый и последний раз представительница Ирака участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная" в 1972 году. Ею была Видждан Бурхан ад-Дин Сулийман.

Конкурс тогда проходил в Пуэрто-Рико на фоне крайне напряженной международной обстановки: за два месяца до шоу был совершен теракт в отеле, где остановилась "Мисс США", незадолго до того боевики "Красной армии Японии", действовавшие в сговоре с руководством "Народного фронта освобождения Палестины", убили десятки людей в израильском международном аэропорту в Лоде (ныне аэропорт имени Бен-Гуриона).

Мусульманская община Ирака осудила Видждан Сулийман за участие в "сатанинском" конкурсе, и с тех пор иракские красавицы ни разу не появлялись на международных конкурсах красоты, за исключением скромных конкурсов "Мисс арабского мира", проводимых в Египте.





