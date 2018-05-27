СМИ: Турция купит российские Су-57, если не получит американские F-35

Турецкое издание Yeni Safak пишет в воскресенье, 27 мая, что Турция, скорее всего, купит российские истребители Су-57, если США приостановят поставку в эту страну истребителей пятого поколения F-35, "наказав" Анкару за приобретение российской зенитной ракетной системы С-400.

В публикации отмечается, что поставка первых самолетов F-35 в Турцию, являющуюся членом NATO, ожидалась в июне 2018 года. Но, судя по всему, она будет отложена или отменена.

Когда самолеты Су-57 могут быть поставлены в Турцию, неясно. Эти истребители пока не поставлены на вооружение даже российской армии и проходят испытания.

Напомним, что, на сегодняшний день, Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, на вооружении ВВС которой стоят истребители F-35. Кроме того, ЦАХАЛ стал первой армией в мире, применившей эти самолеты в ходе боевых операций.

Турция входила в список государств, участвовавших в финансировании работ по созданию F-35. Помимо США, в этот список также входили Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Норвегия, Австралия и Дания. Израиль имел полный доступ к информации, накопленной в ходе разработки самолета, после того, как заплатил в 2003 году взнос в размере 20 миллионов долларов.

Покупка Турцией ЗРС С-400

Судя по заявлениям высокопоставленных чиновников министерства обороны Турции, поставка российской ЗРС С-400 ожидается в июле 2019 года.

В феврале этого года сообщалось, что в 2020 году Россия и Турция должны подписать контракт на оснащение второго полка турецких ПВО зенитно-ракетным комплексом С-400. "По завершении поставки первого полка в мае-июне 2020 года стороны в том же году планируют подписать новый контракт на поставку Турции второго полкового комплекта С-400 в 2021 году. Номенклатура поставки будет аналогичной первому контракту", – говорил тогда информированный источник агентству ТАСС.

В декабре 2017 года Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. 13 ноября турецкий министр обороны Нуреттин Джаникли говорил, что Турция "реализовала" заключенную с Россией сделку о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Соглашение вызвало недовольство партнеров по блоку NATO из-за возможных проблем с интеграцией ЗРК в систему ПВО альянса.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявлял в интервью агентству Bloomberg, что приобретение российских ЗРК стало вынужденным шагом. "Мы хотели приобрести системы у США, стран Евросоюза и NATO. Но никто не пошел на наши условия, предусматривающим доступ к технологиям и совместное производство. Пришлось обратиться к России", – сказал он.

Еще 28 апреля 2017 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Haberturk, что Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Тогда же были начаты переговоры о цене и условиях оплаты. Чавушоглу отмечал весной, что решение о покупке С-400 было принято после того, как партнеры по NATO отказались поставлять Турции современные системы противоракетной обороны.

Вопрос о поставках Турции ЗРК С-400 обсуждался и 3 мая на встрече Эрдогана и Путина в Сочи, и позже.

О турецко-российских переговорах по поводу поставок ЗРК С-400 известно с ноября 2016 года. Тогда о том, что такие переговоры идут, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык, который выражал надежду на то, что, благодаря проводимым Турцией многосторонним переговорам, "страны NATO проявят более серьезную инициативу, и у Турции появится система, отвечающая требованиям альянса", говорится в сообщении. При этом глава минобороны Турции подчеркивал, что Анкара не будет пренебрегать предложениями России и стремится к налаживанию собственной производства таких систем.

Российский ЗРК С-400 "Триумф" поступил на вооружение в 2007 году. Он предназначен для уничтожения как авиации, так и ракет противника. Радиус действия ЗРК составляет около 400 километров. Пока данная система стоит на вооружении только российской армии. Две батареи С-400 защищают российские военные объекты в Сирии.





