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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в секторе Газы

время публикации: 00:48 | последнее обновление: 00:57 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в секторе Газы
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в секторе Газы
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в секторе Газы

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на воскресенье, 27 мая, нанесли удары по целям в секторе Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что атаке подверглись объекты террористической организации ХАМАС в южной части сектора.

Информация из палестинских источников о пострадавших в результате израильских авиаударов не поступала.

Действия ВВС стали реакцией на проникновение террористов из сектора Газы на территорию Израиля и попытку нанести ущерб инфраструктуре безопасности, отмечается в сообщении армейской пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в субботу, 26 мая, около 11:00, военнослужащие ЦАХАЛа заметили четырех палестинцев, перебравшихся через разделительный забор в южной части сектора Газы.

Израильские военнослужащие открыли огонь в сторону нарушителей, которые бросились бежать и скрылись на территории сектора Газы, оставив палатку с надписью "Марш возвращения, возвращаемся на земли Палестины". Убегая, они бросили бутылку с "коктейлем Молотова", которая загорелась.

По оценкам военнослужащих, террористы пробыли на израильской территории не более минуты.

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