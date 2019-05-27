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Ближний Восток

Independent: Ливан пообещал Израилю, что не станет плацдармом для иранской атаки

время публикации: 10:57 | последнее обновление: 11:12 блог версия для печати фото
Израильско-ливанская граница
Президент Ливана Мишель Аун
Боевики "Хизбаллы"

Как пишет арабская редакция британской газеты The Independent, Ливан пообещал Израилю, что в случае военной конфронтации между Ираном и США израильская территория не будет атакована с ливанской стороны.

Израильские источники рассказали изданию, что посредники передали несколько посланий, в том числе – и от президента Мишеля Ауна. "Я понял от моих союзников из "Хизбаллы", что они не собираются атаковать Израиль, но могут ответить на нападение США на Иран", – сообщил он.

Отметим, что отражающий позицию "Хизбаллы" ливанский телеканал "Аль-Майядин" опровергает публикацию The Independent и утверждает, что президент Аун не обращался с посланиями к израильскому руководству.

Издание The Independent также пишет о значительном прогрессе, достигнутом Израилем и Ливаном в демаркации границ морских экономических зон. Стороны, изначально нуждавшиеся в посредничестве США, перешли к прямым переговорам.

Недавно в Греции и на Кипре прошло несколько встреч делегаций Израиля и Ливана. В переговорах принимали участие и ливанцы, занимавшие командные посты в Армии Южного Ливана. Они выступили посредником между ливанским и израильским руководством.

Между Израилем и Ливаном нет соглашения о разграничении эксклюзивных экономических зон. Обе страны при расчете территории и определении границ исходят из своих соглашений с Кипром. Однако различные подходы к определению израильско-ливанской границы привели к тому, что Ливан претендует на 800 квадратных километров израильской экономической зоны.

Спорная территория является частью ливанского "блока 9", богатого природным газом. В начале февраля 2018 года контракт с Ливаном о его разведке подписал международный консорциум в составе французской Total, итальянской Eni и российским "Новотека".

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