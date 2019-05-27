Штайе: "Семьи шахидов получат зарплату полностью, госслужащие - 60%"

Премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад Штайе заявил, что, несмотря на финансовый кризис, зарплаты заключенным и семьям шахидов будут выплачены в полном объеме – и это личная заслуга председателя ПА Махмуда Аббаса.

"Наша позиция ясна: для нас неприемлемо, когда наших сыновей, томящихся в тюрьмах, называют террористами, неприемлемы заявления, будто мы финансируем террор. Поскольку Израиль продолжает вычитать эти средства, мы отказываемся их принимать", - сказал он.

В отличие от заключенных, служащие общественного сектора получат в мае 2019 года только 60% заработной платы. Исключение составят те, кто зарабатывает 2.000 шекелей в месяц и меньше – они получат зарплату полностью.

Согласно Парижскому протоколу, Израиль взимает налоги и пошлины на товары, ввозимые на территорию Палестинской автономии, после чего переводит собранные деньги правительство автономии в Рамалле.

Летом 2018 года Кнессет утвердил закон, обязывающий министерство обороны представлять информацию об осуществляемых властями ПА выплатах террористам, а министерство финансов – вычитать стоимость таких зарплат из собранных для автономии налогов.

В феврале 2019 года узкий кабинет распорядился впервые применить этот закон. Из средств, переводимых ПА, было вычтено 502.697.000 шекелей. Именно такая сумма была перечислена в 2018 году террористам и семьям заключенных, отбывающих наказание в израильских тюрьмах за терроризм.

20 февраля палестинское правительство, которое тогда возглавлял Рами Хамдалла, приняло решение вернуть Израилю деньги, полученные согласно Парижскому протоколу. В марте стало известно, что ПА смогла получить заем в палестинских банках, чтобы возместить часть дефицита.





