Ливанское издание опубликовало снимок "офицера Мосада" Галь Гадот в статье про арестованного шпиона

В понедельник, 27 ноября, на первой странице ливанской газеты "Аль-Ливаа" статья под заголовком "Офицер Мосада, которая завербовала шпиона для Израиля" была проиллюстрирована фотографией израильской актрисы Галь Гадот.

На этот факт обращают внимание израильский сайт Ynet, палестинское агентство Maan и другие СМИ.

На сайте "Аль-Ливаа" уже опубликовано разъяснение, согласно которому речь идет о непреднамеренной технической ошибке. Редакция принесла извинения.

Публикация "Аль-Ливаа" была посвящена громкому скандалу в связи с арестом известного актера и писателя Зияда Итани, которого обвиняют в сотрудничестве с Израилем и сборе информации о ливанских политиках.

В официальном заявлении Главного управления общей безопасности Ливана, опубликованном в пятницу, 24 ноября, говорилось, что Итани был арестован после нескольких месяцев наблюдения за его деятельностью – как в Ливане, так и за границей.

Во время допросов 40-летний Итани признался, что ему было поручено следить за "группой высокопоставленных политических деятелей". Службы безопасности также заявили, что актеру был поручен сбор информации о "двух видных политических деятелях Ливана", имена которых пока не сообщаются.

В последние годы Итани сделал блестящую актерскую карьеру, ради этого оставив журналистику. Между тем, несколько лет назад он работал репортером на ливанском телеканале "Аль-Маядин" и в ряде газет.

"Аль-Ливаа" утверждает, что Итани был завербован женщиной – офицером "Мосада", которая фигурирует в статье под именем "Колетт Виануи". Сообщается, что эта женщина вела шифрованную переписку с ливанским актером.

Как "Колетт Виануи" превратилась в Галь Гадот, имела ли на самом деле редакция какую-либо информацию о причастности израильской актрисы к этой истории, неясно.

Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала в рекламных кампаниях Elite, "Супер-Фарм", La Perla Lingerie, Arena, Danza, Esprit и др. В 2007 году участвовала в фотосессии для журнала Maxim, организованной для израильских моделей, прошедших срочную службу в израильской армии. Свою первую кинороль сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". И получила главную роль в фильме "Чудо-женщина". Параллельно был снят фильм "Лига справедливости" с той же героиней. Галь Гадот входит в число самых высокооплачиваемых израильских моделей, занимая в этом рейтинге вторую строчку после Бар Рафаэли. Но ее заработки как актрисы значительно превышают доходы от модельного бизнеса.

Отметим, что американские фильмы с участием Галь Гадот были запрещены к прокату в Ливане.





