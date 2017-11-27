ХАМАС отклонил требование разоружить боевое крыло

ХАМАС отклонил требование ФАТХ разоружить боевое крыло своей организации перед тем, как полностью передать власть в секторе Газы администрации Махмуда Аббаса.

Заместитель главы ХАМАС в секторе Газы Халиль аль-Хайя на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 27 ноября, объявил, что "Исламское движение сопротивления" не намерено разоружать "Бригады Изаддина аль-Касама".

"Вопрос о том, чтобы сложить оружие, даже не обсуждается", - цитирует заявление Аль-Хайя сайт "Бригад Изаддина аль-Касама" . По его словам, "оружие сопротивления - это "красная линия" в переговорах с ФАТХ о восстановлении национального единства".

Кроме того, Халиль аль-Хайя объявил, что ХАМАС намерен вооружить палестинские группировки в Иудее и Самарии "для борьбы против оккупации". "Наше право бороться с оккупацией до ее окончания", - заявил представитель ХАМАС.

Ранее источники, информированные о ходе переговоров между ФАТХ и ХАМАС, сообщали, что диалог проходит в напряженной атмосфере. Палестинские СМИ также цитировали представителя администрации Аббаса, который говорил, что напряженность и отсутствие доверия между сторонами мешают прийти к соглашению по ключевым вопросам, касающимся безопасности в секторе Газы.



