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Ближний Восток

ХАМАС отклонил требование разоружить боевое крыло

время публикации: 19:32 | последнее обновление: 19:32 блог версия для печати фото
ХАМАС отклонил требование ФАТХ разоружить боевое крыло своей организации
ХАМАС отклонил требование ФАТХ разоружить боевое крыло своей организации
ХАМАС отклонил требование ФАТХ разоружить боевое крыло своей организации

ХАМАС отклонил требование ФАТХ разоружить боевое крыло своей организации перед тем, как полностью передать власть в секторе Газы администрации Махмуда Аббаса.

Заместитель главы ХАМАС в секторе Газы Халиль аль-Хайя на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 27 ноября, объявил, что "Исламское движение сопротивления" не намерено разоружать "Бригады Изаддина аль-Касама".

"Вопрос о том, чтобы сложить оружие, даже не обсуждается", - цитирует заявление Аль-Хайя сайт "Бригад Изаддина аль-Касама" . По его словам, "оружие сопротивления - это "красная линия" в переговорах с ФАТХ о восстановлении национального единства".

Кроме того, Халиль аль-Хайя объявил, что ХАМАС намерен вооружить палестинские группировки в Иудее и Самарии "для борьбы против оккупации". "Наше право бороться с оккупацией до ее окончания", - заявил представитель ХАМАС.

Ранее источники, информированные о ходе переговоров между ФАТХ и ХАМАС, сообщали, что диалог проходит в напряженной атмосфере. Палестинские СМИ также цитировали представителя администрации Аббаса, который говорил, что напряженность и отсутствие доверия между сторонами мешают прийти к соглашению по ключевым вопросам, касающимся безопасности в секторе Газы.

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