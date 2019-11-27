Турция провела испытания С-400: "Мы не намерены хранить товар в коробке"

США выразили обеспокоенность проведенными 25-26 ноября испытаниями приобретенных Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При испытаниях использовались самолеты американского производства, стоящие на вооружении турецких ВВС.

"Это тревожит. Мы сообщили турецким властям, что хотели бы избежать ситуации, когда С-400 находятся на оперативном дежурстве", - заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Напомним, что ранее США отказались передавать Турции самолеты F-35 из опасений утечки секретных данных.

"Ты не покупаешь товар, чтобы хранить его в коробке", - ответил на это министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он также прокомментировал ситуацию с поставками F-35, напомнив, что Турция участвовала в проекте изначально, и выразив готовность найти альтернативного поставщика самолетов.

Соглашение о поставках Турции российского двух полковых комплектов С-400 было подписано в 2017 году и стало ответом на отказ администрации Барака Обамы поставить Анкаре американские комплексы Patriot. Сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов.

Договор вызвал недовольство США – главного союзника Турции по блоку NATO. США угрожают не ограничиться исключением Турции из программы F-35 и отменой соглашения о поставке 100 этих боевых самолетов. Также рассматривается возможность введения санкций.

В сентябре 2019 года министерство обороны Турции сообщило об окончании поставок второго полкового комплекта ЗРК С-400. Все компоненты ЗРК доставлены на авиабазу "Мюртед" в окрестностях Анкары. Сумма контракта на поставку четырех дивизионов составила 2,5 миллиарда долларов.





