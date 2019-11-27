ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа на севере сектора Газы

Утром в среду, 27 ноября, ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты, принадлежащие террористической организации ХАМАС на севере сектора Газы, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Помимо прочего, были атакованы подземные инфраструктуры террористической организации.

По заявлению военных, атака была предпринята в ответ на ракетные обстрелы израильской территории, имевшие место минувшим вечером.

Накануне примерно в 20:45 в Сдероте, на территории колледжа "Сапир", а также ряде населенных пунктов, расположенных на границе с сектором Газы, прозвучали сирены раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Местные жители сообщили о том, что за сиренами последовала серия взрывов. Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы в сторону Израиля. Одна из ракет была сбита системой ПРО "Железный купол". Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в Сдероте была оказана медицинская помощь одной женщине, которая упала по дороге в бомбоубежище.

Комментируя ракетный обстрел, глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил: "Если кто-то в Газе думает, что может взяться за старое после операции "Черный пояс", то он ошибается. Мы будем жестко реагировать на любые попытки напасть на нас и продолжим обеспечивать безопасность Израиля на всех фронтах".

Около полуночи палестинские источники сообщили, что над сектором Газы появились самолеты ВВС ЦАХАЛа. Сообщается о взрывах в районе Хан-Юниса.

Вскоре после этого сирены "Цева Адом" прозвучали в Ашкелоне. Позднее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что речь идет о ложной тревоге. По сообщению военных, сигнал сработал после того, как террористы в Газе открыли пулеметный огонь в сторону самолетов ВВС атаковавших позиции боевиков в секторе.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Ноябрь. 485 ракет. Примерно 120 сбиты системой ПРО "Железный купол". Трое раненых. (По состоянию на 26 ноября).

Октябрь. Одна ракета. Раненых нет.

Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет. 22 сентября умерла одна из пострадавших во время ноябрьских обстрелов 2018 года.

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





