ООН поддержала израильскую резолюцию, при молчаливом одобрении арабов

Генеральная ассамблея ООН проголосовала в поддержку инициированной Израилем резолюции "Сельскохозяйственные технологии для развития". В поддержку документа проголосовали 147 государств. Арабские страны, обычно выступающие против Израиля, на этот раз воздержались. Это было воспринято как фактическое одобрение.

"В резолюции говорится о достижениях Израиля в области наукоемкого сельского хозяйства, включая экономию воды, о создании рабочих мест для молодежи, об опыте сельскохозяйственного сотрудничества с другими странами, прежде всего – в Африке", - цитирует газета The Jerusalem Post заявление израильского представительства при ООН.

В дипломатической миссии отмечают, что резолюция призвана служить достижению поставленной Генеральным секретарем ООН цели устойчивого рационального развития, а ее широкая поддержка свидетельствует о важности проблемы для мира, в первую очередь – для развивающихся стран.

Документ призывает правительства инвестировать средства в сельскохозяйственные технологии, готовить молодых специалистов и сотрудничать с частным сектором, чтобы поддерживать рост отрасли. В нем также подчеркивается необходимость разумного использования водных ресурсов.

Израиль оказывает помощь африканским странам в развитии сельского хозяйства. Так, в 2018 году он предоставил Анголе 60 миллионов долларов на строительство солнечной электростанции и ряд сельскохозяйственных проектов.





