Иерусалим:
14 - 19°
Тель-Авив:
18 - 23°
Эйлат:
19 - 30°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток27 ноября 2019 г., 15:17

ООН поддержала израильскую резолюцию, при молчаливом одобрении арабов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ООН проголосовала в поддержку инициированной Израилем резолюции &quot;Сельскохозяйственные технологии для развития&quot;

Генеральная ассамблея ООН проголосовала в поддержку инициированной Израилем резолюции "Сельскохозяйственные технологии для развития". В поддержку документа проголосовали 147 государств. Арабские страны, обычно выступающие против Израиля, на этот раз воздержались. Это было воспринято как фактическое одобрение.

"В резолюции говорится о достижениях Израиля в области наукоемкого сельского хозяйства, включая экономию воды, о создании рабочих мест для молодежи, об опыте сельскохозяйственного сотрудничества с другими странами, прежде всего – в Африке", - цитирует газета The Jerusalem Post заявление израильского представительства при ООН.

В дипломатической миссии отмечают, что резолюция призвана служить достижению поставленной Генеральным секретарем ООН цели устойчивого рационального развития, а ее широкая поддержка свидетельствует о важности проблемы для мира, в первую очередь – для развивающихся стран.

Документ призывает правительства инвестировать средства в сельскохозяйственные технологии, готовить молодых специалистов и сотрудничать с частным сектором, чтобы поддерживать рост отрасли. В нем также подчеркивается необходимость разумного использования водных ресурсов.

Израиль оказывает помощь африканским странам в развитии сельского хозяйства. Так, в 2018 году он предоставил Анголе 60 миллионов долларов на строительство солнечной электростанции и ряд сельскохозяйственных проектов.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 17 ноября 2018
Израиль оплатит Анголе строительство солнечной электростанции
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017
Кения прислала в Израиль 120 студентов учиться современным сельхозтехнологиям
// NEWSru.co.il // В мире // 05 июля 2016
Нетаниягу и израильские бизнесмены приняли участие в экономическом форуме в Кении
// NEWSru.co.il // В мире // 02 мая 2016
Всемирный банк поручил израильтянину возрождать водное хозяйство Казахстана


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:52 МИД Франции предупредил о возможности восстановления санкций в отношении Ирана
18:30 Глава МИД Израиля об отчете генсекретаря ООН: "Хизбалла" и Иран захватили Ливан в заложники"
17:45 Иран начал работу над новым тяжелым эсминцем
17:07 Наследник саудовского престола прибыл в ОАЭ
16:27 Кремль: визит Путина в Вифлеем пока не обсуждается
16:04 AI опубликовала отчет о преследовании инакомыслящих в Египте
15:17 ООН поддержала израильскую резолюцию, при молчаливом одобрении арабов
14:09 В Дубае умер "шеф-телезвезда" Гарри Родс
13:39 Теракт в окрестностях Рас аль-Айна, десятки убитых и раненных
13:22 Турция провела испытания С-400: "Мы не намерены хранить товар в коробке"
...