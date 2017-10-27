Покушение на Тауфика Абу Наима в Газе. ХАМАС обвиняет "врагов палестинского народа"

В пятницу, 27 октября, палестинские СМИ сообщили о покушении на главу сил безопасности ХАМАСа в Газе Тауфика Абу Наима. Пока нет информации о том, кто стоит за этим покушением.

В сообщении ХАМАС говорится, что речь идет о "трусливой попытке, осуществленной врагами палестинского народа, подрывающей безопасность в секторе Газы".

По данным Palinfo, автомобиль Тауфика Абу Наима взорвался в лагере беженцев Нусейрат, в центре Газы, в тот момент, когда Абу Наим, выйдя из мечети, намеревался открыть свою машину. Он получил ранения (предположительно, ног и спины), после чего был доставлен в больницу "Мучеников Аль-Аксы", где его уже успел посетить председатель политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя.

Как сообщает "Маарив", в результате взрыва были ранены несколько гражданских лиц.

Тауфик Абу Наим начал свою карьеру в аппарате служб безопасности ХАМАСа в середине 80-х годов. Примерно через полтора года после начала первой интифады (в 1989 году) он был арестован и помещен в тюрьму в Ашкелоне. В 2011 году Тауфик Абу Наим был освобожден в рамках сделки по возвращению Гилада Шалита и после этого стал быстро подниматься по карьерной лестнице ХАМАСа.

В 2012 году, во время торжественных мероприятий, проходивших в Газе и посвященных годовщине сделки по обмену пленными, Тауфик Абу Наим заявил, что "в 2006 году весь палестинский народ поддерживал похищение Шалита, и сегодня палестинцы просят ХАМАС и других террористов похитить других израильтян, чтобы добиться освобождения всех боевиков из израильских тюрем".





