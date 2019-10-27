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NEWSru.co.il :: Ближний Восток27 октября 2019 г., 06:24

СМИ: в Сирии американскими военными, по всей видимости, уничтожен Абу Бакр аль-Багдади

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Абу Бакр аль-Багдади Абу Бакр аль-Багдади СМИ: в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб, утвержденной президентом США около недели назад, был обнаружен и уничтожен лидер ИГ аль-Багдади
 
   
 
 
Абу Бакр аль-Багдади
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Абу Бакр аль-Багдади

 
   
 
 
СМИ: в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб, утвержденной президентом США около недели назад, был обнаружен и уничтожен лидер ИГ аль-Багдади

Телеканал Fox News сообщает, что на северо-западе Сирии американскими военными, по всей видимости, был уничтожен эмир террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. Ожидается, что вскоре об этом официально объявит президент США Дональд Трамп.

В твиттере Трампа опубликован анонс "очень важного" сообщения.

Официальное заявление ожидается в 9:00 утра 27 октября по времени Вашингтона.

Вечером в субботу, 26 октября, на сайте журнала Newsweek было опубликовано первое сообщение по этому поводу, в котором говорилось, что в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации, утвержденной президентом США около недели назад, был обнаружен и уничтожен лидер ИГ аль-Багдади.

За информацию, которая привела бы к поимке или ликвидации аль-Багдади властями США была назначена награда в размере 25 миллионов долларов.

Ранее телеканал Fox News публиковал интервью с одним из сотрудников иракской разведки, который говорил о том, что Абу Бакр аль-Багдади в последнее время скрывается в приграничных районах Сирии, использует обычную гражданскую одежду и гражданский автотранспорт, причем ни у кого в его окружении нет мобильных телефонов или иных электронных устройств, которые могли бы помочь их обнаружить.

Сообщения о смерти аль-Багдади, которые не подтверждались в прошлом

Сообщения о смерти Абу Бакра аль-Багдади появлялись неоднократно. Однако они ни разу не были подтверждены американскими властями.

11 июня 2017 года государственное телевидение Сирии заявляло, что Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в Ракке в результате авиаудара. Однако позже эти сведения были опровергнуты, хотя ранение аль-Багдади подтвердили несколько независимых источников.

В октябре 2016-го арабские и иранские средства массовой информации сообщали о попытке отравления лидера ИГ и трех его полевых командиров.

14 июня 2016-го информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ, сообщало, что аль-Багдади умер "на пятый день священного месяца Рамадан".

В октябре 2015 года сообщалось, что аль-Багдади был ранен в результате авиаудара на границе Сирии и Ирака, но выжил. Ходили слухи, что после ранения он перебрался в Ливию, но они не подтвердились.

"Новый бин Ладен" – Абу Бакр аль-Багдади, он же "Абу Дуа" (настоящее имя: Ибрагим Ауад Ибрагим Али аль-Бадри), родился 46 лет назад около иракского города Самарра. Его боевики в течение последних лет участвовали в гражданской войне в Сирии. Потерпев поражение от регулярной армии режима Башара Асада, Абу Бакр аль-Багдади вернулся на родину, поставив перед собой цель: захватить власть в Ираке и установить в стране радикальный исламский режим, свергнув шиитское правительство. Позже созданная им организация "Исламское государство" объявила о более амбициозных планах: создания халифата на территории всего Ближнего Востока и Северной Африки. За голову "Абу Дуа" властями США была назначена награда: 10 миллионов долларов. Позже "цена" была поднята до 25 миллионов долларов.



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