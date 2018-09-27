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Ближний Восток

СМИ: Россия дала "добро" ВВС ЦАХАЛа на удары по объектам КСИР в Сирии

время публикации: 16:45 | последнее обновление: 17:42 блог версия для печати фото
СМИ: Россия дала "добро" ВВС ЦАХАЛа на удары по целям КСИР в Сирии
СМИ: Россия дала "добро" ВВС ЦАХАЛа на удары по целям КСИР в Сирии
СМИ: Россия дала "добро" ВВС ЦАХАЛа на удары по целям КСИР в Сирии

10-й канал ИТВ, сославшись на запись в "твиттере" иранского журналиста, передал, что Россия разрешила ВВС ЦАХАЛа атаковать иранские объекты на территории Сирии.

Согласно этому сообщению, Израиль получил "добро" на удары по базам и объектам "Корпуса Стражей Исламской революции" на юге Сирии, включая Дамаск и его пригороды.

В статье, опубликованной на сайте израильского телеканала, указывается, что иранский журналист Бабак Тагваи ссылается на российские военные источники, согласно которым Москва ограничила зону, в которой могут действовать израильские ВВС. В том числе, истребителям ЦАХАЛа запрещено появляться в прибрежной зоне и возле военных баз России.

Отметим, что в других источниках нет никаких новых данных относительно разрешения кризисной ситуации, возникшей в отношениях Иерусалима и Москвы после крушения в Сирии российского Ил-20.

Около полудня 24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в течение ближайших двух недель Россия передаст Сирии современный зенитно-ракетный комплекс С-300 в качестве одной из "ответных мер" после гибели российского самолета-разведчика Ил-20М (бортовой номер RF-93610), сбитого вечером 17 сентября к западу от Баниаса сирийским ЗРК С-200Э российского или советского производства.

Шойгу сказал, что Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО: "Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО". Из слов Шойгу можно понять, что Москва намерена обеспечить сирийские ПВО кодами системы "свой-чужой", чего, как утверждали в минобороны РФ, не делалось ранее ни с одним иностранным государством.

С.Шойгу заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Полный текст заявления Шойгу был опубликован в официальном блоге минобороны РФ.

Многие средства массовой информации сообщили о том, что Россия практически сразу после заявления министра начала поставки комплексов С-300 сирийским войскам ПВО.

Напомним, что в гибели самолета Ил-20 и 15 российских военнослужащих Москва обвинила израильских военных летчиков, выполнявших боевое задание около сирийского побережья. Власти Израиля возлагают ответственность за уничтожение российского самолета на сирийские ПВО.



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