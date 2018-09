СМИ: Россия дала "добро" ВВС ЦАХАЛа на удары по объектам КСИР в Сирии

10-й канал ИТВ, сославшись на запись в "твиттере" иранского журналиста, передал, что Россия разрешила ВВС ЦАХАЛа атаковать иранские объекты на территории Сирии.

Согласно этому сообщению, Израиль получил "добро" на удары по базам и объектам "Корпуса Стражей Исламской революции" на юге Сирии, включая Дамаск и его пригороды.

В статье, опубликованной на сайте израильского телеканала, указывается, что иранский журналист Бабак Тагваи ссылается на российские военные источники, согласно которым Москва ограничила зону, в которой могут действовать израильские ВВС. В том числе, истребителям ЦАХАЛа запрещено появляться в прибрежной зоне и возле военных баз России.

Отметим, что в других источниках нет никаких новых данных относительно разрешения кризисной ситуации, возникшей в отношениях Иерусалима и Москвы после крушения в Сирии российского Ил-20.

#BREAKING: #Iran's Islamic Regime authorities are extremely scared over #Russia's permission for #Israel airstrikes against #IRGC targets in S. #Syria in exchange for #Tartus & #Latakia's immunity. They hopelessly threaten #Israel to ballistic missile attack in response. pic.twitter.com/7HPDodT5Ix