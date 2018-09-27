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Ближний Восток

ЦАХАЛ: "Хизбалла" пыталась спрятать завод по модернизации ракет за "живой щит"

время публикации: 22:21 | последнее обновление: 23:10 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ: "Хизбалла" спрятала завод по модернизации ракет за "живой щит"
ЦАХАЛ: "Хизбалла" спрятала завод по модернизации ракет за "живой щит"
ЦАХАЛ: "Хизбалла" спрятала завод по модернизации ракет за "живой щит"
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В четверг, 27 сентября, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала информацию о том, что "Хизбалла" предпринимает попытки разместить свои заводы по модернизации ракет класса "земля-земля" в густонаселенных районах Ливана, используя гражданское население в качестве "живого щита".

Согласно данным израильской разведки, "Хизбалла" планировала перенести завод по производству высокоточных ракет в пригород Бейрута - район Узай.

Военные отмечают, что руководство террористической организации приняло сознательное решение перенести осуществление военного проекта в густонаселенный район, находящийся в непосредственной близости от международного аэропорта. Один из цехов военного предприятия находится всего в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы.

В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается, что проект по модернизации ракет осуществляется при финансовой помощи Ирана. Транспортная колонна с оборудованием для этого предприятия была атакована израильскими ВВС 17 сентября на территории Сирии.

Израильские военные сообщают, что у них имеется информация и о других военных объектах, которые группировка планирует использовать под складирование ракет или для их модернизации.

Отметим, что террористическая группировка "Хизбалла" разместила военное производство рядом с международным аэропортом с тем, чтобы использовать население в качестве "живого щита", говорил в своем выступлении на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

В сообщении пресс-службы подчеркивается: "По информации на сентябрь 2018 года, благодаря усилиям ЦАХАЛа на территории Ливана нет ни одного действующего предприятия по модернизации ракет".

Отметим, что 17 сентября израильские ВВС нанесли удары по объектам в районе Латкии. В это же время сирийскими ПВО был сбит российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В гибели самолета и людей Москва обвинила израильских военных летчиков, выполнявших боевое задание около сирийского побережья. Власти Израиля возлагают ответственность за уничтожение российского самолета на сирийские ПВО.



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// NEWSru.co.il // В мире // 27 сентября 2018 г.
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Четверг, 27 сентября 2018 г.
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