ЦАХАЛ: "Хизбалла" пыталась спрятать завод по модернизации ракет за "живой щит"

В четверг, 27 сентября, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала информацию о том, что "Хизбалла" предпринимает попытки разместить свои заводы по модернизации ракет класса "земля-земля" в густонаселенных районах Ливана, используя гражданское население в качестве "живого щита".

Согласно данным израильской разведки, "Хизбалла" планировала перенести завод по производству высокоточных ракет в пригород Бейрута - район Узай.

Военные отмечают, что руководство террористической организации приняло сознательное решение перенести осуществление военного проекта в густонаселенный район, находящийся в непосредственной близости от международного аэропорта. Один из цехов военного предприятия находится всего в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы.

В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается, что проект по модернизации ракет осуществляется при финансовой помощи Ирана. Транспортная колонна с оборудованием для этого предприятия была атакована израильскими ВВС 17 сентября на территории Сирии.

Израильские военные сообщают, что у них имеется информация и о других военных объектах, которые группировка планирует использовать под складирование ракет или для их модернизации.

Отметим, что террористическая группировка "Хизбалла" разместила военное производство рядом с международным аэропортом с тем, чтобы использовать население в качестве "живого щита", говорил в своем выступлении на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

В сообщении пресс-службы подчеркивается: "По информации на сентябрь 2018 года, благодаря усилиям ЦАХАЛа на территории Ливана нет ни одного действующего предприятия по модернизации ракет".

Отметим, что 17 сентября израильские ВВС нанесли удары по объектам в районе Латкии. В это же время сирийскими ПВО был сбит российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В гибели самолета и людей Москва обвинила израильских военных летчиков, выполнявших боевое задание около сирийского побережья. Власти Израиля возлагают ответственность за уничтожение российского самолета на сирийские ПВО.





