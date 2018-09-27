18+
27 сентября 2018 г.
последняя новость: 10:39
Что сказал Трамп в ООН
Победа генеральского нарратива
Могут повторить
Ле Пен и советизация Франции
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:39 СМИ: ПНА признала ответственность за срыв переговоров Израиля и ХАМАСа
10:11 Египет исключил лидера "братьев-мусульман" из списка террористов
08:14 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 сентября
07:26 В Иране на патриотическом плакате вместо воинов КСИР разместили солдат ЦАХАЛа
03:09 Шестимесячный ребенок, считавшийся умершим, "ожил" в иранском морге
18:45 Массовая акция протеста проходит в секторе Газы возле КПП "Эрез"
16:07 Генерал Джафари о выступлении Трампа: "Америка опозорилась"
15:30 Слухи об израильтянах в Кувейте привлекли внимание спецслужб
14:40 На борту вылетевшего из Дохи самолета умер младенец
14:14 США сокращают силы ПВО на Ближнем Востоке
Ближний Восток

В Иране на патриотическом плакате вместо воинов КСИР разместили солдат ЦАХАЛа

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 08:03 блог версия для печати фото
В Иране на патриотическом плакате вместо воинов КСИР разместили солдат ЦАХАЛа

К 30-летию окончания ирано-иракской войны в иранском городе Шираз (провинция Фарс) был установлен большой щит, на котором, по замыслу городских властей, должны были быть показаны военнослужащие армии Ирана, скорбящие по погибшим.

Изготовители этого рекламного плаката взяли одну из фотографий с военнослужащими из базы Unsplash (автор Timon Studler), которые можно свободно использовать в некоммерческих целях. Создатели плаката из Шираза убрали с изображения девушку и оставили только троих молодых мужчин, заменив облаками фон с изображением населенного пункта. Но они не учли одного обстоятельства: на снимке показаны военнослужащие Армии обороны Израиля, причем "на спорных территориях" – в Гуш Эционе.

Основная подпись к этой фотографии в базе Unsplash такова: "Three men and one woman soldiers standing on rock during daytime". Но более подробное описание однозначно указывает на то, что это солдаты ЦАХАЛа: "It was a peacefull moment in a rough land called Israel. Four soldiers, four young adultes enjoying the view from a hill near Gush Eziyon".

Униформа и оружие военнослужащих ЦАХАЛа сильно отличаются от униформы и оружия солдат Корпуса стражей исламской революции. Однако это обстоятельство не смутило создателей плаката.

Одна из первых публикаций по поводу этой ошибки появилась в твиттере The Mossad, с подписью "Mission Completed: Shiraz, Iran A tribute to the martyrs. Pictured: IDF Soldiers".

Скандальный казус широко обсуждается в иранских социальных сетях. О нем пишут израильские СМИ и российское государственное агентство Sputnik.

О последствиях допущенной ошибки для создателей плаката неизвестно.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 августа 2016 г.
Реклама с израильским солдатом вызвала скандал в Ливане
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 ноября 2012 г.
Блогеры разоблачили миф об иранском "уникальном БПЛА"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 января 2011 г.
"Ретушь по-ирански": верховному комиссару ЕС "подтянули" декольте
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 июля 2008 г.
"Новейшее оружие", представленное МИД Ирана, оказалось миниатюрными макетами
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 июля 2008 г.
Агентство France Presse "отреклось" от фальшивой фотографии испытаний "шихабов"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 июля 2008 г.
Испытания иранских "шихабов" были дорисованы в Photoshop





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 27 сентября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018