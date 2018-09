В Иране на патриотическом плакате вместо воинов КСИР разместили солдат ЦАХАЛа

К 30-летию окончания ирано-иракской войны в иранском городе Шираз (провинция Фарс) был установлен большой щит, на котором, по замыслу городских властей, должны были быть показаны военнослужащие армии Ирана, скорбящие по погибшим.

Изготовители этого рекламного плаката взяли одну из фотографий с военнослужащими из базы Unsplash (автор Timon Studler), которые можно свободно использовать в некоммерческих целях. Создатели плаката из Шираза убрали с изображения девушку и оставили только троих молодых мужчин, заменив облаками фон с изображением населенного пункта. Но они не учли одного обстоятельства: на снимке показаны военнослужащие Армии обороны Израиля, причем "на спорных территориях" – в Гуш Эционе.

Основная подпись к этой фотографии в базе Unsplash такова: "Three men and one woman soldiers standing on rock during daytime". Но более подробное описание однозначно указывает на то, что это солдаты ЦАХАЛа: "It was a peacefull moment in a rough land called Israel. Four soldiers, four young adultes enjoying the view from a hill near Gush Eziyon".

Униформа и оружие военнослужащих ЦАХАЛа сильно отличаются от униформы и оружия солдат Корпуса стражей исламской революции. Однако это обстоятельство не смутило создателей плаката.

Одна из первых публикаций по поводу этой ошибки появилась в твиттере The Mossad, с подписью "Mission Completed: Shiraz, Iran A tribute to the martyrs. Pictured: IDF Soldiers".

Скандальный казус широко обсуждается в иранских социальных сетях. О нем пишут израильские СМИ и российское государственное агентство Sputnik.

О последствиях допущенной ошибки для создателей плаката неизвестно.

متشکرم! pic.twitter.com/nB416OqRUf — The Mossad (@TheMossadIL) September 26, 2018

واکنش رسانه های اسرائیلی به خبر بیلبورد اسرائیلی در شیراز که به زیر کشیده شد. pic.twitter.com/tTECopK1To — سيد علي موسوي (@dr_moosavi) September 26, 2018

In city of #Shiraz, a billboard is taken down overnight after it turned out its image -that was supposed to hail Iranian soldiers & martyrs of 1980-88 war- belong to IDF soldiers (with a female soldier removed).#Iran

(First tweeted by an Israeli account) pic.twitter.com/90NRC3wI9U — Fereshteh Sadeghi (@fresh_sadegh) September 26, 2018