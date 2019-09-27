18+
27 сентября 2019 г.
последняя новость: 14:26
Третий тур ? это не такая плохая идея
Плохой президент или великий человек? — французы реагируют на смерть Жака Ширака
Цена для новосела и мечта для очередника на соцжилье
Camel ? цвет нынешней осени
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами
Как великий артист стал скромным депутатом
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Полезный продукт оказался опасным
Коалиция: версий много, шансов мало
Право-религиозные захватили Израиль
Коалиционный держите шаг
Я пуповину с Россией не перерезал
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:42 СМИ: Ирак намерен закупить российские ЗРК С-400 после "израильских" атак
09:50 ХАМАС поддержал идею Аббаса о проведении выборов
09:24 Драка около больницы в Хевроне, убит молодой мужчина
08:41 Слухи: израильский "Железный купол" могут направить в Саудовскую Аравию и ОАЭ
08:09 Британский танкер Stena Impero вышел из Бандар-Аббаса и взял курс на Дубаи
07:55 "Марш возвращения" в Газе пройдет в годовщину "второй интифады"
07:38 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 сентября
19:44 В Бейт-Уммар задержан палестинский араб с пистолетом-пулеметом "Карло"
19:01 МАГАТЭ: Иран продолжает нарушать условия ядерной сделки
17:11 Министерство обороны РФ проводит модернизацию аэродрома Хмеймим в Сирии
Загрузка...
Ближний Восток

Слухи: израильский "Железный купол" могут направить в Саудовскую Аравию и ОАЭ

время публикации: 08:41 | последнее обновление: 10:09 блог версия для печати фото
Батарея ПРО "Железный купол"
Слухи: израильский "Железный купол" могут направить в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Слухи: израильский "Железный купол" могут направить в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Вторую неделю циркулируют слухи о том, что министерство обороны США, помимо прочего, направит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для усиления противовоздушной обороны израильские системы ПРО "Железный купол". Такого рода информация появлялась на сайтах Asia Times, Nziv и других. О заинтересованности саудовцев в "Железном куполе" писало 17 сентября, через несколько дней после воздушного удара по нефтезаводам компании Aramco в Абкаике и Хурайсе, авторитетное американское издание The Washington Post.

Пентагон эти слухи не комментирует. В официальных заявлениях говорится лишь о намерении укрепить систему ПВО Саудовской Аравии и ОАЭ, уделив особое внимание защите нефтяных и других стратегических объектов, а также военных баз. 26 сентября в Пентагоне сообщили, что в Саудовскую Аравию направляются дополнительные американские системы ПВО Patriot и 200 военнослужащих.

СМИ пишут о том, что, вероятно, особое внимание будет уделено северной границе Саудовской Аравии, из-за близости к Ирану и Ираку. Но не менее проблематичной является и южная граница королевства – с Йеменом.

Специалисты отмечают, что "Железный купол" обеспечивает эффективную защиту, прежде всего, против ракет малой дальности. Для защиты от атак с применением беспилотных самолетов израильтяне обычно используют американские системы Patriot. Для защиты от крылатых и баллистических ракет ЦАХАЛ использует другие отечественные системы ПРО.

Непонятно, как израильские системы ПРО могут быть поставлены арабским странам Ближнего Востока в условиях, когда Израиль сам испытывает дефицит батарей "Железный купол", а США пока приобрели всего две такие батареи (12 пусковых установок, 240 противоракет "Тамир", две радиолокационные системы и мобильные командные пункты) с ожидаемой датой поставки в 2020 году. Потребуется дополнительное время для обучения американских военных использованию "Железного купола".

В публикациях арабских СМИ не исключается, что израильтяне пошлют своих военных специалистов в Саудовскую Аравию и ОАЭ после того, как американцы доставят в эти страны израильские системы ПРО. В дальнейшем не исключены поставки израильского оружия такого типа в арабские страны Ближнего Востока.

Отметим, что еще год назад базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах новостной сайт "Аль-Халидж" утверждал, что представители Израиля и Саудовской Аравии провели секретную встречу, на которой была заключена сделка по поставке Эр-Рияду современного шпионского оборудования на 250 миллионов долларов. Тот же ресурс утверждал, что Саудовская Аравия купила израильские системы ПРО "Железный купол", однако эта информация была опровергнута Эр-Риядом.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 октября 2018 г.
Арабские СМИ: Израиль продал Саудовской Аравии шпионское оборудование на $250 млн
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 сентября 2018 г.
СМИ: Саудовская Аравия приобрела израильский "Железный купол"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 января 2018 г.
Basler Zeitung: Саудовская Аравия хочет купить у Израиля "Железный купол" и "Ветровку"





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 27 сентября 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019