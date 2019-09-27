Слухи: израильский "Железный купол" могут направить в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Вторую неделю циркулируют слухи о том, что министерство обороны США, помимо прочего, направит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для усиления противовоздушной обороны израильские системы ПРО "Железный купол". Такого рода информация появлялась на сайтах Asia Times, Nziv и других. О заинтересованности саудовцев в "Железном куполе" писало 17 сентября, через несколько дней после воздушного удара по нефтезаводам компании Aramco в Абкаике и Хурайсе, авторитетное американское издание The Washington Post.

Пентагон эти слухи не комментирует. В официальных заявлениях говорится лишь о намерении укрепить систему ПВО Саудовской Аравии и ОАЭ, уделив особое внимание защите нефтяных и других стратегических объектов, а также военных баз. 26 сентября в Пентагоне сообщили, что в Саудовскую Аравию направляются дополнительные американские системы ПВО Patriot и 200 военнослужащих.

СМИ пишут о том, что, вероятно, особое внимание будет уделено северной границе Саудовской Аравии, из-за близости к Ирану и Ираку. Но не менее проблематичной является и южная граница королевства – с Йеменом.

Специалисты отмечают, что "Железный купол" обеспечивает эффективную защиту, прежде всего, против ракет малой дальности. Для защиты от атак с применением беспилотных самолетов израильтяне обычно используют американские системы Patriot. Для защиты от крылатых и баллистических ракет ЦАХАЛ использует другие отечественные системы ПРО.

Непонятно, как израильские системы ПРО могут быть поставлены арабским странам Ближнего Востока в условиях, когда Израиль сам испытывает дефицит батарей "Железный купол", а США пока приобрели всего две такие батареи (12 пусковых установок, 240 противоракет "Тамир", две радиолокационные системы и мобильные командные пункты) с ожидаемой датой поставки в 2020 году. Потребуется дополнительное время для обучения американских военных использованию "Железного купола".

В публикациях арабских СМИ не исключается, что израильтяне пошлют своих военных специалистов в Саудовскую Аравию и ОАЭ после того, как американцы доставят в эти страны израильские системы ПРО. В дальнейшем не исключены поставки израильского оружия такого типа в арабские страны Ближнего Востока.

Отметим, что еще год назад базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах новостной сайт "Аль-Халидж" утверждал, что представители Израиля и Саудовской Аравии провели секретную встречу, на которой была заключена сделка по поставке Эр-Рияду современного шпионского оборудования на 250 миллионов долларов. Тот же ресурс утверждал, что Саудовская Аравия купила израильские системы ПРО "Железный купол", однако эта информация была опровергнута Эр-Риядом.



