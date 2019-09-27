СМИ: Ирак намерен закупить российские ЗРК С-400 после "израильских" атак

Ливанское издание "Аль-Ахбар" пишет, что в сентябре в Москве побывал советник по национальной безопасности правительства Ирака Фалих аль-Файяд, который встречался с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

В публикации сказано, что в ходе встречи аль-Файяда и Патрушева, а также с российскими чиновниками, отвечающими за военно-техническое сотрудничество, обсуждался вопрос о закупке Ираком российских зенитно-ракетных систем С-300 и С-400. Особо отмечается, что Багдад вернулся к переговорам с Москвой по этой теме после серии воздушных ударов по военным объектам проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Народные мобилизационные силы"), ответственность за которые многие иракские лидеры возлагают на Израиль.

Напомним, Фалих аль-Файяд не только является советником по национальной безопасности правительства Ирака (в недавнем прошлом он был главой Совета по национальной безопасности Ирака), но и возглавляет "Аль-Хашд аш-Шааби", а также проиранское шиитское политическое движение "Атаа".

"Аль-Ахбар" пишет, что на данном этапе обсуждение закупки Ираком ЗРК С-300 и С-400 носит "теоретический" характер, но в течение ближайших недель переговоры могут перейти в фазу детального обсуждения сделки.

США, несомненно, будут возражать против закупки Ираком российских ЗРК. Однако недавно батареи С-400 были поставлены в Турцию, и Анкара не остановила сделку, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Ранее Багдад опровергал публикации в СМИ о намерении приобрести С-400.

Удары по целям в Ираке в 2019 году, приписываемые израильской армии (не считая воздушных атак в пограничном районе Аль-Букамаль/Сирия – Аль-Каим/Ирак)

22 сентября. Неопознанный самолет нанес удар по базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар. Об этом сообщал ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой".

9 сентября. Около города Хит (провинция Анбар) уничтожен склад оружия шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

25 августа. В результате авиаудара по цели в провинции Анбар на убит командир частей ракетного обеспечения иракской группировки "Катаиб Хизбалла" Казам Али Мухсан.

20 августа. Взрывы на ракетном складе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али"), входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Склад располагался около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр", расположенной в провинции Саладин примерно в 70 км к северу от Багдада.

12 августа. Взрыва на военной базе Сакр в южном пригороде Багдада на складе "Батальонов мучеников Саида", одного из подразделений "Аль-Хашд аш-Шааби". Причинен значительный ущерб, есть жертвы.

19 июля. На базе проиранских сил на востоке провинции Салах а-Дин в результате авиаудара уничтожены ракеты дальностью около 200 км. Есть убитые и раненые, в том числе иранцы.





