18+
27 сентября 2019 г.
последняя новость: 11:54
Camel ? цвет нынешней осени
Холодный мир: Израиль и Иордания проигнорировали 25-летие мирного договора
Разделительная стена в образовании
Парадокс: израильскую комедию на «Оскар» представляет Люксембург
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами
Как великий артист стал скромным депутатом
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Полезный продукт оказался опасным
Коалиция: версий много, шансов мало
Право-религиозные захватили Израиль
Коалиционный держите шаг
Я пуповину с Россией не перерезал
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:42 СМИ: Ирак намерен закупить российские ЗРК С-400 после "израильских" атак
09:50 ХАМАС поддержал идею Аббаса о проведении выборов
09:24 Драка около больницы в Хевроне, убит молодой мужчина
08:41 Слухи: израильский "Железный купол" могут направить в Саудовскую Аравию и ОАЭ
08:09 Британский танкер Stena Impero вышел из Бандар-Аббаса и взял курс на Дубаи
07:55 "Марш возвращения" в Газе пройдет в годовщину "второй интифады"
07:38 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 сентября
19:44 В Бейт-Уммар задержан палестинский араб с пистолетом-пулеметом "Карло"
19:01 МАГАТЭ: Иран продолжает нарушать условия ядерной сделки
17:11 Министерство обороны РФ проводит модернизацию аэродрома Хмеймим в Сирии
Загрузка...
Ближний Восток

СМИ: Ирак намерен закупить российские ЗРК С-400 после "израильских" атак

время публикации: 10:42 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
С-400
Фалих аль-Файяд
Николай Патрушев
ВСЕ ФОТО

Ливанское издание "Аль-Ахбар" пишет, что в сентябре в Москве побывал советник по национальной безопасности правительства Ирака Фалих аль-Файяд, который встречался с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

В публикации сказано, что в ходе встречи аль-Файяда и Патрушева, а также с российскими чиновниками, отвечающими за военно-техническое сотрудничество, обсуждался вопрос о закупке Ираком российских зенитно-ракетных систем С-300 и С-400. Особо отмечается, что Багдад вернулся к переговорам с Москвой по этой теме после серии воздушных ударов по военным объектам проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Народные мобилизационные силы"), ответственность за которые многие иракские лидеры возлагают на Израиль.

Напомним, Фалих аль-Файяд не только является советником по национальной безопасности правительства Ирака (в недавнем прошлом он был главой Совета по национальной безопасности Ирака), но и возглавляет "Аль-Хашд аш-Шааби", а также проиранское шиитское политическое движение "Атаа".

"Аль-Ахбар" пишет, что на данном этапе обсуждение закупки Ираком ЗРК С-300 и С-400 носит "теоретический" характер, но в течение ближайших недель переговоры могут перейти в фазу детального обсуждения сделки.

США, несомненно, будут возражать против закупки Ираком российских ЗРК. Однако недавно батареи С-400 были поставлены в Турцию, и Анкара не остановила сделку, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Ранее Багдад опровергал публикации в СМИ о намерении приобрести С-400.

Удары по целям в Ираке в 2019 году, приписываемые израильской армии (не считая воздушных атак в пограничном районе Аль-Букамаль/Сирия – Аль-Каим/Ирак)

22 сентября. Неопознанный самолет нанес удар по базе проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар. Об этом сообщал ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой".

9 сентября. Около города Хит (провинция Анбар) уничтожен склад оружия шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

25 августа. В результате авиаудара по цели в провинции Анбар на убит командир частей ракетного обеспечения иракской группировки "Катаиб Хизбалла" Казам Али Мухсан.

20 августа. Взрывы на ракетном складе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али"), входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Склад располагался около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр", расположенной в провинции Саладин примерно в 70 км к северу от Багдада.

12 августа. Взрыва на военной базе Сакр в южном пригороде Багдада на складе "Батальонов мучеников Саида", одного из подразделений "Аль-Хашд аш-Шааби". Причинен значительный ущерб, есть жертвы.

19 июля. На базе проиранских сил на востоке провинции Салах а-Дин в результате авиаудара уничтожены ракеты дальностью около 200 км. Есть убитые и раненые, в том числе иранцы.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 сентября 2019 г.
"Аль-Маядин" сообщил об очередном авиаударе по базе проиранской милиции в Ираке
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 мая 2019 г.
Посол Ирака в России: Багдад намерен закупить ЗРК С-400





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 27 сентября 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019